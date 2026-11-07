L'écrivain français Philippe Jaenada, sacré Goncourt 2026, réfute tout usage massif d'IA dans son roman. Il affirme en avoir fait un usage limité et ludique, au cœur d'une polémique sur l'IA et la création.

ATS Agence télégraphique suisse

L'écrivain français Philippe Jaenada, prix Goncourt 2026 pour «L'Inconnue du quai de Javel» a défendu vendredi une utilisation «amusée», «ironique» et très limitée de l'intelligence artificielle dans son livre après la mise à l'écart de l'écrivain Thélyson Orélien pour son usage de l'IA.

«Il est ridiculement absurde de penser une demi-seconde que je me suis servi de l'IA générative pour écrire quoi que ce soit dans ce livre», a soutenu l'auteur dans un communiqué transmis à l'AFP par sa maison d'édition, Flammarion, où il détaille la façon dont il a utilisé cette technologie. «L'utilisation amusée ou ironique, assumée surtout, de l'IA faisait d'ailleurs partie de mon projet avant même de commencer à écrire», a-t-il insisté.

Philippe Jaenada a répété avoir utilisé l'IA à trois reprises seulement pour son roman-fleuve sur l'assassinat non élucidé d'une jeune Bretonne à la fin des années 1940 qui a reçu le prix Goncourt et dans lequel il évoque d'ailleurs l'usage de cette technologie.

L'auteur a d'abord demandé à deux chatbots d'intelligence artificielle «ce qui sèche le plus vite la nuit, par 17°, avec peu de vent : les cheveux longs d'une jeune femme brune ou le pavé parisien ?», a-t-il affirmé dans le communiqué. «Les deux logiciels me fournissent des réponses caricaturalement précises, donc stupides, et contradictoires», a-t-il ajouté.

L'écrivain a ensuite utilisé l'IA de façon plus classique pour faire des recherches. «J'essayais de savoir si les doigts d'un cadavre fripent quand on les laisse tremper dans l'eau chaude, comme les nôtres, nous les vivants», a-t-il raconté.

«Personne n'a trouvé»

Philippe Jaenada dit enfin s'être amusé à «dissimuler dans le texte une phrase générée par l'IA». «C'est, donc, une moitié de phrase, dix mots. J'ai reçu, depuis la parution de 'L'Inconnue du quai de Javel', des dizaines de propositions de lectrices ou de lecteurs: personne n'a trouvé», a poursuivi l'auteur.

Philippe Jaenada a ainsi utilisé l'IA dans la phrase «croire ça ne mange pas de pain, mais ça n'en met pas non plus sur la table», page 215 de l'ouvrage, a-t-il révélé vendredi soir sur RTL, disant vouloir mettre fin à la polémique «où on dit que j'ai utilisé l'IA pour écrire mon livre».

Des voix se sont élevées sur les réseaux sociaux pour dénoncer un certain paradoxe entre le fait que Philippe Jaenada ait obtenu le prix Goncourt en revendiquant son usage de l'IA quand l'auteur canado-haïtien Thélyson Orélien a été écarté du même prix en raison des soupçons d'utilisation massive de l'IA pour son roman «C'était ça ou mourir».

L'affaire Thélyson Orélien a provoqué une onde de choc dans le monde de l'édition, ouvrant un débat sur la place de l'IA dans la création.