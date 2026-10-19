Paris en proie à de nouvelles violences dimanche, avec des pillages, interpellations et affrontements dans les quartiers centraux. Lyon, Marseille et Nantes signalent aussi des tentatives d'intrusion dans des commerces.

En France, un dimanche marqué par des affrontements et des pillages

En France, un dimanche marqué par des affrontements et des pillages

AFP Agence France-Presse

Des heurts à Paris, où de nouveaux magasins ont été pillés dimanche, des tentatives d'intrusion à Lyon, Marseille et près de Nantes: au lendemain de violences massives, des incidents ont de nouveau éclaté dimanche, notamment dans la capitale française.

La préfecture de police a évoqué 92 interpellations à Paris dimanche, dont 50 dans la soirée. Elle a aussi dénombré au moins cinq magasins pillés, dont un commerce de vêtements, un Darty à Belleville et deux supermarchés. Dans le centre de la capitale, la préfecture a fait état de «groupes épars de jeunes délinquants d'opportunité continuant de chercher à piller des magasins dans le secteur Châtelet/Les Halles».

Près du boulevard Sébastopol, plusieurs dizaines de jeunes ont crié des slogans anti-policiers, jetant des bouteilles de verre en direction des forces de l'ordre, selon une journaliste de l'AFP.

Une porte d'entrée de l'emblématique grand magasin BHV Marais a été brisée et éventrée et des pilleurs se sont introduits à l'intérieur, a constaté une journaliste de l'AFP.

Des heures d'affrontements

Les forces de l'ordre étaient déployées en nombre autour du centre commercial des Halles. Des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes ont été lancés à divers endroits du centre de la capitale, des charges ont également été observées.

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«Dégradations et feux ont repris dans Paris et son centre, notamment tout autour des Halles. Merci à tous les commerçants encore ouverts de prendre toute mesure pour se protéger, y compris en fermant leurs boutiques, la police étant extrêmement sollicitée», a demandé le maire de Paris Centre Ariel Weil sur le réseau social X.

Dans l'après-midi, des affrontements opposant plusieurs centaines de personnes aux forces de l'ordre ont duré plusieurs heures autour de l'emblématique place de la République, déjà théâtre de violences samedi, selon une journaliste de l'AFP.

Le rassemblement avait commencé dans le calme en début d'après-midi et des manifestants arboraient autour de la statue de la République des pancartes de revendication, comme «Sème la misère, récolte la colère». En petite couronne parisienne, la situation est restée calme selon la préfecture, «à l'exception du centre commercial Rosny 2», en Seine-Saint-Denis, «où l'intervention de la police a permis de disperser un groupe d'une cinquantaine d'individus qui lui envoyaient des projectiles en tir tendu».

D'autres villes touchées

A Lyon, un groupe d'une cinquantaine de jeunes, encagoulés pour la plupart, a tenté de briser la vitrine d'un magasin Lacoste avant que la police n'intervienne. Les forces de l'ordre «interviennent pour contrecarrer toute tentative de prédation», selon la préfecture, évoquant «des faits sous contrôle et sans commune mesure avec hier».

Une tentative d'intrusion a eu lieu également dans un magasin Boulanger à Saint-Herblain près de Nantes, selon les services de l'État en Loire-Atlantique.

A Marseille, «tout au long de l'après-midi, plusieurs groupes d'individus se sont constitués et déplacés entre différents pôles commerciaux», indique la préfecture de police déléguée des Bouches-du-Rhône.

A Nice, quelques courses-poursuites ont eu lieu le long de l'avenue Jean-Médecin, principale artère commerçante de la ville. Le parquet a fait état d'une quinzaine de placements en garde à vue.