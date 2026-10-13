La cour criminelle du Jura a condamné mardi Arnaud Monier à 19 ans de réclusion pour avoir violé son fils, âgé de 7 à 14 ans au moment des faits, et l’avoir prostitué entre 2016 et 2023.

Un homme condamné à 19 ans de prison pour avoir violé son fils dans le Jura français

Un homme condamné à 19 ans de prison pour avoir violé son fils dans le Jura français

AFP Agence France-Presse

La cour criminelle du Jura a condamné mardi à 19 ans de réclusion un homme de 53 ans pour avoir violé son fils alors âgé de 7 à 14 ans et l'avoir prostitué, a-t-on appris auprès de son avocate.

Arnaud Monier était jugé à huis clos depuis le 1er octobre pour viols, agressions sexuelles, proxénétisme et corruption de mineurs, commis entre début 2016 et juin 2023.

Le verdict de la cour est proche de la peine requise par l'avocat général, qui demandait 20 ans de réclusion. Cette peine est assortie d'une période de sûreté des deux tiers.

Elle est «très sévère mais elle se comprend au regard des circonstances, des faits qui sont très graves», a-t-elle réagi auprès de l'AFP.

Ses deux coaccusés, également quinquagénaires, ont été condamnés à 8 et 6 ans d'emprisonnement, a également indiqué l'avocate Marjorie Weiermann. Ils étaient accusés d'avoir violé à plusieurs reprises le garçon et l'un de ses amis, alors âgés de 11 à 15 ans.

«Il a pris conscience du mal qu'il a fait»

Le principal mis en cause, qui avait récupéré la garde de son fils au moment du décès de la mère alcoolique de l'enfant, a aussi contraint les deux adolescents à avoir des relations sexuelles tarifées avec des hommes contactés sur le site coco.fr, qu'ils rencontraient dans une forêt.

Il a reconnu «globalement» les actes commis sur son fils et son ami, mais contesté en partie les accusations portant sur d'autres jeunes, avait indiqué Mme Weiermann.

Il a été condamné pour l'ensemble des faits pour lesquels il était accusé, y compris pour ceux qu'il a contestés «et qui étaient contestables», selon son avocate. «Avec le recul, il a pris conscience de toute l'anormalité de ses comportements et du mal qu'il a fait aux mineurs», selon elle.

Il avait fui au Chili en 2023 en apprenant qu'une plainte à son encontre avait été déposée. La justice chilienne avait accepté de l'extrader l'année suivante vers la France. Son fils, aujourd'hui âgé de 17 ans, avait alors été confié à un oncle.