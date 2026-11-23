Une vidéo tournée à l’Assemblée nationale par six jeunes opposés à un texte sur la légitime défense des forces de l’ordre provoque une polémique. Yaël Braun-Pivet a demandé l’ouverture d’une enquête interne, plusieurs élus de LFI ont apporté leur soutien aux participants.

«La police a aujourd'hui le droit de nous tuer sans conséquence»

«La police a aujourd'hui le droit de nous tuer sans conséquence»

AFP Agence France-Presse

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a condamné lundi le tournage dans l'hémicycle d'une vidéo dans laquelle six jeunes dénoncent un texte sur la légitime défense des forces de l'ordre. Le député LFI Jérôme Legavre, grâce auquel ces jeunes ont pu visiter l'Assemblée samedi, leur a apporté son soutien.

Debout au pied des travées, les six jeunes évoquent notamment Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation par des gendarmes, et Nahel Merzouk, tué par un policier en 2023 à Nanterre.

«La jeunesse résistera»

«La police a aujourd'hui le droit de nous tuer sans conséquence», ajoutent-ils en référence au vote définitif, vendredi au Sénat, d'un texte qui présume que les policiers nationaux et les gendarmes ayant fait usage de leur arme ont respecté les conditions fixées par la loi. Cette présomption peut être renversée par tout élément de preuve contraire.

«La jeunesse résistera, fera barrage à l'extrême droite», lancent-ils en guise de conclusion. La vidéo a été publiée dimanche sur des comptes de réseaux sociaux présentés comme ceux d'un jeune militant LFI de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

«Aucun visiteur n'a le droit de s'approprier l'hémicycle pour y tourner une vidéo et en faire une tribune politique», a réagi Yaël Braun-Pivet sur X, annonçant avoir demandé l'ouverture d'une enquête interne pour établir les circonstances du tournage.

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«L'hémicycle n'est pas un studio de propagande d'extrême gauche», avait dénoncé la veille Sébastien Chenu, président du groupe Rassemblement national (RN) et vice-président de l'Assemblée, annonçant saisir Yaël Braun-Pivet.

«Ils ont raison»

Le député La France insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis Jérôme Legavre a répliqué sur le même réseau social en indiquant qu'il avait lui-même fait visiter le Palais-Bourbon samedi au groupe dont faisaient partie les six jeunes. «Dans la vidéo qu'ils ont enregistrée, ces jeunes disent leur révolte. Ils ont raison», a-t-il écrit, jugeant l'enquête interne inutile.

La présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, leur a également apporté son soutien. «Ce qui est sacré, c'est la parole de ces jeunes», a-t-elle écrit sur X, en réponse à Yaël Braun-Pivet, qui avait qualifié l'hémicycle de «lieu sacré de notre démocratie». Sollicité par l'AFP, l'internaute ayant diffusé la vidéo n'a pas répondu.

Invitation sur réservation

Les députés peuvent inviter des groupes à visiter le Palais-Bourbon du lundi au samedi, sur réservation. Le parcours peut comprendre l'hémicycle lorsque l'Assemblée ne siège pas.

Un document systématiquement envoyé aux organisateurs d'une visite à l'Assemblée nationale, y compris les députés, précise que «les prises de vues sont autorisées uniquement sur les indications des guides».

Le service de presse de l'institution a également précisé à l'AFP qu'«une tolérance existe» et que les visiteurs peuvent prendre des photos ou des vidéos «à titre de souvenirs personnels, sans mise en scène et sans provocation, qui ne doivent être utilisées ni à des fins de communication, ni à des fins commerciales».