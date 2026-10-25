En France, la mobilisation de samedi pour le pouvoir d’achat et les services publics a réuni 410'000 personnes selon le ministère, jusqu’à 800'000 selon d’autres sources. 1314 interpellations ont été recensées.

ATS Agence télégraphique suisse

Au total, 142 personnes ont été interpellées, en marge de la manifestation samedi à Paris pour le pouvoir d'achat et la défense des services publics, a annoncé dimanche la porte-parole de la préfecture de police. Parmi elles, 126 ont été placées en garde à vue.

Au total, «289 actions de voie publique ont été dénombrées», des manifestations et des rassemblements qui ont réuni entre 410'000 personnes samedi contre 441 événements et 550'000 manifestants le 17 octobre, précise le ministère dans un communiqué.

«Les cortèges ayant déambulé sur la voie publique selon un itinéraire prévu et discuté avec les autorités locales, encadrés par les forces de sécurité intérieure, ont pu se dérouler», relate Beauvau.

«Groupes à risques»

Néanmoins, «des groupes à risque, composés notamment de militants d'extrême gauche radicale et d'ultragauche, ont pu se constituer à l'avant, au sein, ou en marge de la plupart de ces cortèges» dans plusieurs villes, donnant lieu à des affrontements, selon le communiqué.

Des heurts ont éclaté en fin de cortège dans plusieurs villes dont Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Tours entre autres, entre des manifestants et les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des grenades lacrymogènes.

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Selon un bilan provisoire établi à 07h30 dimanche, 1314 personnes ont été interpellées, contre 2628 le 17 octobre, selon le ministère En outre, «53 membres des forces de l'ordre ont été blessés, contre 1144 la semaine passée» et «75 interventions pour incendie ont été effectuées», contre «2025 la semaine passée», détaille-t-il.

«Plusieurs commerces ont été dégradés, 24 d'entre eux ont été pillés» alors que «1522 commerces ont été touchés samedi 17», ajoute-t-il, précisant que ce bilan était provisoire.

Violences «entravées»

«Plusieurs enquêtes ont été ouvertes», annonce le ministère, sans donner plus de détails, ni le nombre de manifestants qui ont été blessés.

«Si le niveau de violence» des «éléments radicaux a été le même que la semaine passée, les tentatives d'action», qui ont donné lieu à «l'intervention systématique» des policiers et gendarmes, «ont pu généralement être entravées», selon le communiqué.

«L'anticipation et le pré-positionnement du dispositif ainsi que l'agilité et la mobilité» des forces de l'ordre «ont permis d'empêcher la majorité des actions destinées à atteindre les personnes ou les biens», poursuit Beauvau.

La nuit a été «calme», souligne-t-il, après la mobilisation sociale qui a rassemblé entre 410'000 et 800'000 personnes en France selon les sources.