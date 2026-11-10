En France, ça dégénère entre lycéens et policiers

La nouvelle journée d'action des lycéens en colère s'est déroulée, mardi 10 novembre, dans un climat de plus en plus tendu entre les jeunes et les policiers. Les premiers accusent les forces de l'ordre de violences et d'accusations sans preuves.

En bref Depuis le 21 septembre 2026, les lycéens français protestent contre le manque de moyens dans l'Éducation nationale, dénonçant aussi les violences policières lors des manifestations.

Des cas marquants incluent un lycéen éborgné à Tours et un adolescent amputé à Lens, tandis que 6 800 gardes à vue, dont 86 % de mineurs, ont été signalées au 9 octobre 2026. Des vidéos montrent des interventions musclées, notamment à Dunkerque et Paris

36 enquêtes de l'Inspection de la police française ont été ouvertes, incluant quatre pour blessures mutilantes, et 46 saisines ont été reçues par le Défenseur des droits au 20 octobre 2026. Le gouvernement défend ses actions, évoquant près d'un millier de policiers blessés le 17 octobre

Richard Werly Journaliste Blick

Rien ne va plus entre la police française et les lycéens en colère. Ce mardi 10 novembre, nouvelle journée de mobilisation, des tirs de mortiers d'artifice dans plusieurs établissements à travers le pays, mais aussi la tentative d'incendie du lycée Emile-Zola à Aix-en-Provence, ont conduit plusieurs syndicalistes policiers à réclamer la présence de forces de l'ordre devant les établissements scolaires, ou l'installation de vidéosurveillance.

«Ça ne peut plus continuer comme ça. Certains lycées sont en train de devenir des zones de non-droit», s'énerve un syndicaliste policier, consulté par Blick. Un autre, Bruno Bartocetti, du syndicat Unité Police, affirme que le rétablissement de l'ordre dans les lycées doit «monter d'un cran» face à l'intrusion régulière d'éléments violents dans les bâtiments scolaires.

«Parcoursup» contesté

Il faut dire que la liste des violences commence à être longue et préoccupante. Attention: ces violences ne sont pas attribuées par la police française aux lycéens en colère, dont les représentants étaient encore reçus, lundi 9 novembre, par le ministre de l'Education nationale pour discuter de la modification du très controversé logiciel «Parcoursup» d'accès à l'enseignement supérieur.

«Ce que nous redoutons, c'est le noyautage de ce mouvement de revendications sans doute légitimes par des éléments extérieurs», poursuit Bruno Bartocetti, interrogé par la chaîne LCI. Et de montrer, sur une carte, l'étendue des dégradations. Des tirs de mortiers d'artifice ont par exemple eu lieu, en un mois, dans une trentaine de lycées (sur 4000 au niveau national, il est vrai): en région parisienne, à Chelles, où deux élèves ont été blessés le 9 novembre, et à Savigny-le-Temple, où un mortier a explosé aux pieds de la proviseure le 9 novembre; dans le Sud, à Pau, où quatre policiers ont été blessés par des tirs de mortiers le 5 novembre; à Toulouse, où un local de vie scolaire a été incendié...

L'ultragauche accusée

En France, les mortiers d'artifice ne sont pas interdits. Il est encore possible d'en acheter, par exemple sur Internet. Leur utilisation contre les forces de l'ordre est en revanche sévèrement punie, jusqu'à un an d'emprisonnement pour la détention dans le cadre de manifestations. Comment ces projectiles arrivent-ils dans l'enceinte des lycées?

Un rapport du ministère de l'Intérieur met en cause l'ultragauche, déjà pointée du doigt par le gouvernement français après les émeutes du 17 octobre, notamment pour son implication présumée dans l'incendie de la mairie de Limoges. En privé, des policiers spécialisés dans le maintien de l'ordre dans les quartiers estiment aussi possible le lien entre ces tirs de mortiers et les caïds locaux qui, ainsi, monopolisent l'attention des forces de l'ordre, loin de leurs points de deal. «Nous ne sommes pas dupes, certains veulent nous forcer à rester en faction près des lycées pendant qu'ils se livrent à leurs trafics. C'est pratique et cela retombe sur l'image des lycéens», a expliqué un porte-parole de la préfecture de police de Paris à quelques journalistes.

Dissuader les grévistes

Les lycéens en colère, eux, ont une tout autre version des faits. Il est vrai que leur mouvement est en train de s'étioler, après plus d'un mois de mobilisation. Beaucoup de leurs meneurs accusent donc le gouvernement de vouloir «pourrir les choses» en battant le rappel pour les examens de fin d'année, afin de dissuader les grévistes potentiels.

«Il y a des manips, c'est certain», s'est énervé lundi 9 novembre Louis Letoublon, l'un des leaders lycéens, furieux que le gouvernement refuse toujours de mettre en œuvre le plan demandé de rénovation des lycées à hauteur de 10 milliards d'euros. Vrai ou faux? C'est évidemment très difficile à vérifier, mais il est clair que l'intrusion d'individus extérieurs aux lycées pose question.

Rapport de Human Rights Watch

L'autre grief des lycéens porte sur les forces de l'ordre. Depuis le début de leur mouvement fin septembre à Créteil, au sud de Paris, ces derniers dénoncent l'usage disproportionné de la force, notamment lors de blocages d'établissements et de manifestations. Les coups de matraque, l'utilisation de gaz lacrymogènes et les interpellations jugées arbitraires sont dénoncés, certains lycéens faisant état d'arrestations collectives ou de contrôles visant des jeunes qui affirment ne pas avoir participé à des violences.

Preuve que ces critiques sont étayées, l'organisation Human Rights Watch (HRW) a publié, le 14 octobre 2026, un texte très critique sur les interventions policières contre les lycéens français. Il dénonce «un recours excessif à la force contre des mineurs» et déplore «plus de 6800 personnes interpellées depuis le début du mouvement, dont 86 % seraient mineures». Trente-six enquêtes internes à la police ont d'ailleurs été ouvertes concernant des soupçons de fautes.

Engrenage de la colère

Rien ne va plus entre la police et les lycéens? Pour les chercheuses de Human Rights Watch, Eva Cossé et Almaz Teffera, la question se pose. Celles-ci dénoncent les humiliations et intimidations, particulièrement lorsque des mineurs sont contraints de s'agenouiller, de garder les mains sur la tête ou de subir des fouilles, ainsi que la «criminalisation» de la contestation lycéenne.

Les policiers, eux, brandissent leur nombre très important de blessés depuis le début des convulsions sociales: plus de mille policiers et gendarmes ont été blessés en France depuis le début des mobilisations lycéennes de fin septembre 2026, selon le bilan communiqué par le Premier ministre devant le Sénat. Les syndicats des forces de l'ordre demandent aussi de ne jamais oublier que leurs membres sont aussi «des pères et des mères d'enfants lycéens». «Quel intérêt avons-nous à violenter nos enfants?», juge le syndicaliste Bruno Bartocetti. Et de conclure: «Nous sommes, comme la majorité des lycéens, pris dans l'engrenage de la colère».