Plus de 5000 personnes, dont 87% de mineurs, ont été placées en garde à vue depuis le début du mouvement de protestation des lycéens. Quatorze détentions provisoires ont été ordonnées.

Plus de 5000 personnes, dont 87% de mineurs, ont été placées en garde à vue depuis le début des violences en marge du mouvement des lycéens commencé mi-septembre. Quatorze placements en détention provisoire ont été ordonnés, a indiqué lundi la Chancellerie.

Les personnes écrouées sont 10 majeurs et 4 mineurs, précise le ministère. A ce stade, 1802 personnes font l'objet de poursuites - 319 majeurs et 1483 mineurs -, ajoute le communiqué. Elle a indiqué que 1376 mesures alternatives aux poursuites ont été mises en œuvre, et que 790 procédures ont été classées sans suite.

«Violences inacceptables»

«Depuis plusieurs jours des scènes de violences urbaines d'une particulière gravité se déroulent en marge du mouvement de protestation lycéen», selon le ministère, qui dénonce des «violences inacceptables» contre les forces de l'ordre et les personnels de l'Éducation nationale, et des dégâts matériels de «plusieurs millions d'euros».

Le mouvement des lycéens, qui réclament notamment de meilleures conditions et des moyens supplémentaires pour l'enseignement, est parti mi-septembre de région parisienne avant de s'étendre en France.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin s'entretiendra de nouveau mardi matin avec l'ensemble des procureurs généraux, après une première réunion la semaine dernière au cours de laquelle il avait demandé un renforcement de la réponse judiciaire face aux violences, a par ailleurs indiqué la Chancellerie.