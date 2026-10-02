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«Menteur et antisémite»
Darmanin s'en prend à Bardella après les révélations de Mediapart

Gérald Darmanin accuse Jordan Bardella de «mentir éhontément» au sujet de messages antisémites attribués à ce dernier en 2013, révélés par Mediapart. Le ministre met en cause sa capacité à exercer des responsabilités politiques.
Publié: 15:42 heures
Gérald Darmanin accuse Jordan Bardella de mentir sur d'anciens propos antisémites.
Photo: KENZO TRIBOUILLARD
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AFP Agence France-Presse

Le président du RN Jordan Bardella «ment éhontément» quand il dément être l'auteur de messages antisémites datant de 2013 révélés par le site Mediapart, a accusé vendredi sur RTL le garde des Sceaux Gérald Darmanin, soutien d'Edouard Philippe à la présidentielle.

«Il ment éhontément», a estimé le ministre de la Justice, qui estime «assez évident» qu'un militant du FN «de 17-18 ans qui aime Alain Soral (...) ait été antisémite». «Sa stratégie qui consiste à mentir aux Français», estime Gérald Darmanin, «pose un doute énorme sur sa capacité à être en responsabilités politiques».

«Menteur et antisémite»

«Veut-on d'un Premier ministre qui non seulement est antisémite, mais par ailleurs ment aux Français devant des preuves qui l'accablent?», a demandé le garde des Sceaux. «C'est une question que doit se poser Madame (Marine) Le Pen», qui «doit dire» si elle «nommera toujours M. Bardella Premier ministre» en cas d'accession à l'Elysée.

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«Le Rassemblement national n'est pas le lieu de protection des juifs, ça se saurait. Ou alors je n'ai pas bien compris mon histoire de France», a également dit Gérald Darmanin. «Il ya peu de doutes que Jordan Bardella ait eu ces propos, comme beaucoup de gens au Front national.»

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