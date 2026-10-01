Jordan Bardella dénonce les «pseudo-preuves» de Mediapart

Jordan Bardella défend sa position face aux accusations d'antisémitisme ce 1er octobre. Il critique Mediapart pour avoir présenté des «pseudo-preuves» et dénonce des «montages grossiers».

AFP Agence France-Presse

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a continué jeudi de nier être l'auteur de messages antisémites datant de 2013, après la publication par Médiapart d'éléments d'authentification provenant notamment de la plateforme de messagerie Messenger.

«Les pseudo-preuves de Mediapart sont enfin sorties : des montages grossiers, d'obscures captures d'écran manipulables, reprenant des propos ignobles que je n'ai évidemment jamais tenus», a-t-il déclaré sur X, ajoutant qu'il allait déposer plainte pour faux et usage de faux.

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Il annonce qu'il déposera plainte pour «faux et usage de faux».

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