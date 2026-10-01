Mediapart a publié jeudi des captures d'écran de messages Messenger attribués à Jordan Bardella. Ces écrits à caractère antisémite auraient été authentifiés par Facebook et un huissier, selon le média français d'investigation.

AFP Agence France-Presse

Le média d'investigation Mediapart révèle jeudi avoir pu authentifier, via la maison-mère de Facebook Meta et un huissier, les messages antisémites datant de 2013 attribués au président du RN Jordan Bardella, dont ce dernier dément être l'auteur. Le journal en ligne publie des captures d'écran des messages antisémites qu'aurait envoyés Jordan Bardella à une autre personne sur la plateforme Messenger en 2013.

L'interlocuteur du président du RN a demandé à Meta un téléchargement de cette conversation Messenger, dont l'extraction a été authentifiée par un huissier, toujours selon Mediapart. Selon le journal, des éléments biographiques révélés dans les conversations par l'utilisateur du compte prouvent bien qu'il s'agissait du vrai Jordan Bardella: mère née en Italie, mention d'une interview qu'il avait accordée au Parisien en 2013, ou échec au concours de Sciences Po.

«L'extraction de la conversation permet de la dater, d'attester du fait que cette conversation n'a pas été modifiée a posteriori, et de confirmer que l'interlocuteur de la conversation est référencé par Meta/Facebook sous le nom Jordan Bardella. L'analyse de son contenu permettant de vérifier qu'il s'agit bien du véritable Jordan Bardella», assure Mediapart.

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Une bombe lâchée mardi

Le journal en ligne avait publié lundi des messages antisémites datant de 2013 qu'il attribue à Jordan Bardella, alors jeune militant du parti. De quoi bouleverser la campagne présidentielle du Rassemblement national puisque son président était prédestiné au rôle de Premier ministre en cas de victoire de la favorite des sondages, Marine Le Pen.

«Les banques sont toutes détenues par des Juifs»; «Le juif doit dominé (sic) les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur», aurait notamment écrit Jordan Bardella, qui conteste «formellement» être l'auteur de ces messages. «Pour Soral je dis que ses analyses sont justes car tout se vérifie dans les faits», aurait-il également écrit, en dénonçant une «soumission de la France à la logique sioniste».

Le président du RN nie

L'enquête de Mediapart sortie lundi développe une «fascination» de sa part pour Alain Soral, l'idéologue antisémite et négationniste qui a rompu ses liens avec le FN en 2009. Dans un long message publié sur X en fin d'après-midi mercredi, Jordan Bardella a de nouveau assuré faire face à «l'accusation la plus ignoble qui (l')ait jamais visé».

«Je ne supporte pas cet affront (...) Je ne tolèrerai jamais les campagnes orchestrées qui ont pour seul objectif l'exécution politique d'un homme», a affirmé le président du RN, dénonçant «un traitement déloyal, injuste et mensonger».

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La publication de ces messages antisémites attribués à Jordan Bardella risque de bouleverser la campagne présidentielle du parti d'extrême droite.

Marine Le Pen, candidate du RN, a dit sa «confiance absolue» dans celui qui doit devenir son Premier ministre en cas de victoire à la présidentielle des 18 avril et 2 mai.

Selon un sondage publié lundi, elle emporterait l'élection présidentielle, quel que soit son adversaire au deuxième tour (avec 57% des voix face au candidat de centre-droit et ex-Premier ministre Édouard Philippe, avec 69% des voix face au chef de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon).