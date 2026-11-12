Jordan Bardella a porté plainte contre X pour «faux et usage de faux». La démarche fait suite à la publication par Mediapart d'écrits antisémites attribués au président du RN.

AFP Agence France-Presse

Le président du parti français d'extrême droite Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a porté plainte «contre X pour faux et usage de faux» après une enquête du média d'investigation Mediapart divulguant des écrits de jeunesse antisémites qui lui sont attribués, a appris jeudi l'AFP auprès du parquet de Paris.

La plainte du bras droit de la candidate à la présidentielle française Marine Le Pen, qui nie catégoriquement être l'auteur de ces écrits et avait déjà déposé une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation visant Mediapart, a été reçue mardi, a précisé le parquet de Paris.

Mediapart dit avoir authentifié les écrits

Publiée en septembre, l'enquête de Mediapart, exhumant des messages datant de 2013, a plongé Jordan Bardella et le RN dans la tourmente, à quelques mois de l'élection présidentielle. «Les banques sont toutes détenues par des Juifs"; «Le juif doit dominé (sic) les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur», écrivait à l'époque, selon cette enquête, Jordan Bardella sur la plateforme Messenger.

Si le président du RN, aujourd'hui âgé de 31 ans, conteste «formellement» être l'auteur de ces messages, Mediapart a publié début octobre des éléments d'authentification des écrits. A savoir une extraction de ces messages par Meta, maison-mère de Facebook, le 16 août, certifiée par huissier le 29 septembre.

Jordan Bardella a depuis nié à plusieurs reprises être l'auteur de ces messages, se disant victime d'une «barbouzerie». Marine Le Pen l'a quant à elle soutenu, le disant «innocent» et lui proclamant sa «confiance à 1000%».