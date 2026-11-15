Avec «Il faut brûler maman» – son neuvième long métrage – Albert Dupontel suit une fratrie qui doit organiser les funérailles de sa mère un jour de grève des pompes funèbres. Une fresque burlesque et tendre, prétexte pour questionner le réalisateur sur son parcours.

«Il y a une difficulté de s’aimer dans ce monde anxiogène»

«Il y a une difficulté de s’aimer dans ce monde anxiogène»

Katja Baud-Lavigne

C’est à Paris qu’Albert Dupontel nous a donné rendez-vous pour nous parler d’Il faut brûler maman, son dernier long métrage. Dehors, des dizaines de voitures et de camions de police remontent les grandes artères toutes sirènes hurlantes, journée de manifestations intersyndicales oblige. Pas de quoi perturber le comédien de 62 ans, qui en a vu d’autres.

On pourrait presque parler de clin d’œil amusant à son nouveau film, où il est également question de grève. Emilie, Judith et Fernand – une fratrie que tout oppose – se retrouvent pour gérer les funérailles de leur mère dans l’entreprise familiale de pompes funèbres, un jour de débrayage du personnel. Louise Coldefy, Julia Piaton et Artus entourent Albert Dupontel au casting de cette comédie aux airs de conte de fées poético-métaphysique. L’occasion également de découvrir le goût prononcé du réalisateur pour le monde scientifique et les questions philosophiques.

Qu’est-ce qui vous a inspiré Il faut brûler maman?

Banal et classique. Une vieille maman de 93 ans. Donc, tôt ou tard, je sens que je vais devoir m’atteler à ce protocole hypocrite que j’abhorre. C’est donc une façon d’exorciser ce qui va m’arriver.

Vos cinq ans d’études de médecine à l’hôpital Bichat vous ont aidé à aborder cette thématique?

Ça m’a permis de relativiser, de prendre conscience de mon éphémérité très vite. Une fois, j’ai chronométré le temps nécessaire pour passer de la salle d’obstétrique aux soins palliatifs. Il fallait 2 minutes 47. J’avais déjà cette notion un peu floue, abstraite, très anxiogène de l’aspect fugace de la vie. C’est ce qui, un jour, m’a poussé à franchir la porte d’un théâtre d’improvisation, pour voir ce qu’était l’imaginaire. Et je m’y suis trouvé beaucoup plus riche et intéressant que dans la réalité. D’un seul coup, mes défauts de jeunesse, d’enfance, d’indiscipline, devenaient des qualités. Dans cet univers, on me demandait justement de faire le guignol. Alors que c’était le truc qu’on me demandait de ne pas faire ailleurs.

Avez-vous effectué un stage d’immersion aux pompes funèbres pour vous préparer?

J’y ai passé une journée, ça m’a suffi. Et le paradoxe, c’était que ce moment supposément triste ne l’était pas du tout. Les gens qui exercent ce métier le font avec beaucoup de joie. Le thanatopracteur chez qui j’étais avait ses gamins qui faisaient de la trottinette entre les cercueils.

Rien de traumatisant?

Pas vraiment. A un moment, il m’a dit: «Il faut que je vous montre quelque chose.» Il a ouvert un coffre de la chambre froide pour me présenter un pendu, les marques sur son cou. C’était spécial. Ensuite, il m’a montré la grande toilette d’un défunt, en me donnant toutes les informations, qui figurent à l’écran. Il voulait que je le filme, mais je n’ai pas été jusque-là.

Vous aviez déjà votre scénario ou de nouvelles idées sont apparues à ce moment-là?

Non, l’idée principale, c’était de bloquer les quatre personnages dans un seul endroit. Honnêtement, je voulais quelque chose de burlesque. Partir chez Tati et finir chez Bergman, en toute prétention. Je ne voulais pas de danger narratif, mais simplement exploiter une situation où tout le monde se confronte à tout le monde. Le plan-séquence, c’est une façon de stabiliser encore plus ces confrontations.

« A mon âge, je n’en ai plus rien à foutre »

Le film ferait d’ailleurs une excellente pièce de théâtre. L’avez-vous envisagé?

Après l’avoir répété pendant deux mois, on l’a joué cinq soirs de suite au petit Théâtre Lepic, à Montmartre. Ça nous a permis de vérifier nos thèses humoristiques et émotionnelles devant un public. Ça a aussi vraiment permis que les acteurs soient bien calés, parce que, au moment de tourner les plans-séquences, il y avait tout un petit bazar, qui était assez impressionnant. Une équipe à quatre pattes bougeait les meubles, les murs et les accessoires autour d’eux. Il fallait garder la concentration malgré l’agitation.

Dans cette époque pour le moins épidermique, vous ne craignez pas de heurter certaines sensibilités avec un tel humour?

A mon âge, je n’en ai plus rien à foutre. Ça ne pourra pas être pire que quand j’ai fait Bernie ou même quand j’ai participé à Irréversible. J’ai dû changer de numéro de portable à chaque fois, parce qu’on se fait insulter, traiter de facho, etc. Et l’époque était plus tolérante qu’aujourd’hui. Dans tous mes films, même Bernie, on parle d’une histoire d’amour manqué, qui se termine avec un coup de flingue. Il y a une difficulté de s’aimer dans ce monde anxiogène. Dans Il faut brûler maman, on pousse un cran plus loin: il y a carrément une difficulté de s’aimer au sein d’une même famille.

La voix off, confiée à Denis Podalydès, contribue beaucoup à la poésie du film. Pourquoi ce choix?

Je ne voulais pas d’une farce rentre-dedans mortifère. C’est pour cette raison que la voix off s’est très vite imposée. J’ai trouvé ça facile, de faire de l’humour noir sur un cercueil et tout ce qui l’entoure. La mort de quelqu’un, c’est une catastrophe, même si dans le cas présent, c’est burlesque, mais ça doit déboucher sur de la vérité. Au fond, ce film, c’est du sous-Bergman, du sous-Tchekhov, j’enfonce des portes ouvertes.

On sent quand même que vous avez réfléchi au sujet.

Oui, mais il n’y a pas de psychologie chargée, lourde, compliquée. Quand mon papa est mort, on s’est rendu compte avec mes frangines qu’on n’avait pas eu le même père. Chacun avait un regard différent. Et ça m’a marqué.

Doit-on voir une part autobiographique dans les disputes de la fratrie qui apparaissent à l’écran?

Non. Objectivement, je m’entends très bien avec mes sœurs. Quand on était mômes, on a dû se disputer, mais depuis qu’on est adultes, on a conscience de vivre dans un écosystème protégé, tranquille. Notre père, lui, a connu une enfance très difficile. Il était dans une petite ferme, il y avait la guerre. A la fin de sa vie, bizarrement, j’ai connu des anecdotes douloureuses qu’il ne m’avait jamais racontées auparavant. Il a eu besoin de me dire: «Tu viens quand même de là.» Je crois beaucoup à la généalogie génétique. On trimbale des trucs dont on n’a même pas conscience, hérités des traumatismes de nos ancêtres.

Quelle est votre scène préférée?

Une de celles que j’aime le plus, c’est quand Judith et Emilie s’engueulent à la fin. Tout d’un coup, la pauvre Judith se rend compte que, contrairement à ce qu’elle croyait, elle était vachement aimée. C’est un désespoir que je comprends totalement. Elle s’est construit une histoire, la mère s’en est bâti une autre et, dans la foulée, personne ne parle à personne. Elle devient cette femme d’affaires pressée qui dit: «Allez, on brûle maman, et puis on se casse», avant de réaliser qu’en fait maman était vachement gentille. Tout ça est très métaphorique.

Critique cinéma: trois étoiles L’HISTOIRE: Une famille de croque-morts est confrontée à une grève du personnel pour les funérailles de leur mère. Ils doivent se mettre d’accord et accomplir le protocole funéraire eux-mêmes. L’ANECDOTE: Dans le dossier de presse, Albert Dupontel explique avoir eu l’idée de ce nouveau film parce qu’il ressent une certaine trouille vis-à-vis de la mort, que sa mère est très âgée et qu’il avait envie d’ironiser sur le faux-semblant, pour ne pas dire l’hypocrisie, du rituel funéraire. «Je voulais raconter tout cela de façon plus légère, par le biais de ce que j’appellerais un drame rigolo.» Et il résume son neuvième film ainsi: «De manière prétentieuse, c’est un conte philosophico-comique, ou plus simplement un vaudeville avec pour thème... la mort.» NOTRE AVIS: Une fois encore, le cinéaste traite avec malice et bonheur du thème de la famille. Sa mise en scène est brillantissime, usant d’un plan-séquence dans ce huis clos. Si ce n’est peut-être pas son meilleur film, cette comédie noire oscillant constamment entre drame et humour, se révèle très drôle, et également pleine de tendresse... L’HISTOIRE: Une famille de croque-morts est confrontée à une grève du personnel pour les funérailles de leur mère. Ils doivent se mettre d’accord et accomplir le protocole funéraire eux-mêmes. L’ANECDOTE: Dans le dossier de presse, Albert Dupontel explique avoir eu l’idée de ce nouveau film parce qu’il ressent une certaine trouille vis-à-vis de la mort, que sa mère est très âgée et qu’il avait envie d’ironiser sur le faux-semblant, pour ne pas dire l’hypocrisie, du rituel funéraire. «Je voulais raconter tout cela de façon plus légère, par le biais de ce que j’appellerais un drame rigolo.» Et il résume son neuvième film ainsi: «De manière prétentieuse, c’est un conte philosophico-comique, ou plus simplement un vaudeville avec pour thème... la mort.» NOTRE AVIS: Une fois encore, le cinéaste traite avec malice et bonheur du thème de la famille. Sa mise en scène est brillantissime, usant d’un plan-séquence dans ce huis clos. Si ce n’est peut-être pas son meilleur film, cette comédie noire oscillant constamment entre drame et humour, se révèle très drôle, et également pleine de tendresse... Plus

Dans le film, le personnage de Fernand, que vous incarnez, lance: «Je suis assez intelligent pour savoir que je suis un peu con.» Vous pensiez à quelqu’un de particulier en l’écrivant?

C’est un peu moi. On est tous un peu cons en fait. Regardez, cet été, il a fait 40°C, on vivait dans une étuve et la grande préoccupation de la planète entière, c’était de savoir s’il y avait hors-jeu ou pénalty pendant la Coupe du monde. J’ai des enfants et je me sens égoïste quand je pense au monde qu’on va leur laisser. Surtout au niveau du climat. La guerre, on peut toujours l’arrêter, on peut peut-être passer entre les gouttes, comme mon père. Mais le climat, nom de Dieu, comment on va faire? Je suis dans une méfiance totale du monde qui m’environne, et donc je proteste en faisant mes petits films. Ce n’est pas bien méchant.

Justement, en ce jour de grève nationale, quel regard portez-vous sur la situation politique et sociale actuelle?

J’ai l’impression d’une routine. Mes parents ont grandi pendant la guerre. Quand j’étais jeune adulte, en décembre 1986, il y a eu la mort de l’étudiant Malik Oussekine, frappé par des policiers lors des manifestations contre le projet de réforme universitaire du ministre Alain Devaquet. Et puis après, en 1995, j’ai fait les repérages de Bernie à vélo, parce que tout le pays était bloqué. Le vide politique qu’il y a depuis quarante ans débouche sur les extrêmes actuels qui foutent les jetons. Les gamins qui descendent dans la rue sont paumés. Ils ont raison de gueuler, parce qu’à mon époque déjà les écoles n’étaient pas terribles. Se greffent là-dessus des mouvements politiques, des mouvements violents et tout ça me fait peur.

« personne ne l’a relevé, mais ma société s’appelle Stadenn Prod, qui veut dire mégalomane en breton »

De quoi nourrir un prochain film?

Oui et non. Je suis en train de l’écrire, c’est laborieux. On reste sur le thème de l’amour manqué. Des gens en plein dysfonctionnement affectif, qui trouvent une résolution à travers un personnage d’intelligence artificielle. C’est une fille qui écrit des séries un peu violentes, primitives, et elle se rend compte qu’un personnage de l’IA a pris le contrôle d’un épisode parce qu’il est amoureux d’elle. Comme elle est en plein divorce, elle commence à être très amoureuse de cette personne, qui n’existe pas.

Vous avez présenté Il faut brûler maman en personne dans une trentaine de salles. Un exercice plutôt stimulant ou angoissant?

C’est très bien, vous ne rencontrez que des gens qui vous aiment. C’est même dangereux, parce qu’on peut croire qu’on va faire un triomphe, alors que ces gens ne représentent pas la majorité du public. D’ailleurs, personne ne l’a relevé, mais ma société s’appelle Stadenn Prod, qui veut dire mégalomane en breton. Donc je divise l’enthousiasme de ces projections par dix, pour garder un peu de recul. Une sortie de film, c’est assez aléatoire. Parfois ça prend, parfois pas. C’est mystérieux.

Après un tel film, vous comptez régler les modalités de vos futures obsèques?

C’est déjà décidé. Je veux qu’on se débarrasse de moi vite fait. Je pilote, donc j’ai la vision romanesque de mes cendres dispersées depuis un avion, je ne sais pas encore où. Ils feront ce qu’ils voudront. De la même manière qu’il y a le mystère de la vie, il y a celui de la mort. C’est aussi bête que ça. Pour ma part, je pense qu’il y a autre chose après.

Et votre épitaphe, ce serait quoi?

Il n’y en aura pas, justement. Ou cette phrase de Jean Cocteau, qui m’avait plu. Quand on lui avait demandé ce qu’il dirait à Dieu quand il le rencontrerait, il avait répondu: «Remboursez-moi, j’ai rien compris.»

Informations : «Il faut brûler maman», de et avec Albert Dupontel, 1h21. Sorti en salle le 11 novembre 2026.