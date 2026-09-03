DE
FR

Tragique accident en Moselle
Une fillette d'un an et demi meurt écrasée par son père

Une fillette de 18 mois est décédée mercredi dans un accident de voiture survenu dans un camping à Grostenquin. Le père, âgé de 45 ans et originaire de Stuttgart, l'a renversée en manœuvrant son véhicule. Les analyses d'alcoolémie se sont révélées négatives.
Publié: il y a 25 minutes
Une fillette de 18 mois est décédée mercredi dans un accident de voiture. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une fillette d'un an et demi a été tuée accidentellement mercredi dans un camping de Moselle par son père qui manoeuvrait une voiture, a-t-on appris jeudi auprès du procureur de Sarreguemines, Olivier Glady.

L'homme, âgé de 45 ans, «avait entrepris une manoeuvre de déplacement du véhicule familial sur place (un SUV)», indique le magistrat dans un communiqué. «L'enfant avait d'abord été tenu à l'écart avec ses frères (7 ans et deux jumeaux de 4 ans) de la voiture, mais la petite bande s'est finalement inopinément rapprochée et la collision s'est produite dans des circonstances fortuites».

Les dépistages réalisés sur le conducteur se sont révélés négatifs, indique le procureur, précisant que la famille, d'origine allemande, réside à Stuttgart. L'accident s'est produit à Grostenquin, à quelque 50 kilomètres à l'est de Metz.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus