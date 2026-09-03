Une fillette de 18 mois est décédée mercredi dans un accident de voiture survenu dans un camping à Grostenquin. Le père, âgé de 45 ans et originaire de Stuttgart, l'a renversée en manœuvrant son véhicule. Les analyses d'alcoolémie se sont révélées négatives.

Une fillette d'un an et demi meurt écrasée par son père

Une fillette d'un an et demi meurt écrasée par son père

AFP Agence France-Presse

Une fillette d'un an et demi a été tuée accidentellement mercredi dans un camping de Moselle par son père qui manoeuvrait une voiture, a-t-on appris jeudi auprès du procureur de Sarreguemines, Olivier Glady.

L'homme, âgé de 45 ans, «avait entrepris une manoeuvre de déplacement du véhicule familial sur place (un SUV)», indique le magistrat dans un communiqué. «L'enfant avait d'abord été tenu à l'écart avec ses frères (7 ans et deux jumeaux de 4 ans) de la voiture, mais la petite bande s'est finalement inopinément rapprochée et la collision s'est produite dans des circonstances fortuites».

Les dépistages réalisés sur le conducteur se sont révélés négatifs, indique le procureur, précisant que la famille, d'origine allemande, réside à Stuttgart. L'accident s'est produit à Grostenquin, à quelque 50 kilomètres à l'est de Metz.



