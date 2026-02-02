A Toulouse, un homme a été admis aux urgences avec un obus logé dans le rectum. Par crainte d’un risque d’explosion, une équipe de déminage est intervenue à l’hôpital.

Un jeune homme se retrouve aux urgences avec un obus dans le rectum en France

Un homme a été pris en charge aux urgences d'un hôpital du sud de la France pour un obus logé dans le rectum, a-t-on appris dimanche d'une source interne à l'établissement de santé où une équipe de déminage est intervenue. «Ils (les membres de l'équipe médicale, ndlr) ont découvert ça et ils ont appelé le déminage», a indiqué à l'AFP un salarié de l'hôpital, sous couvert d'anonymat.

Selon le quotidien «La Dépêche du Midi», qui a révélé l'information, un homme de 24 ans s'est présenté dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital Rangueil, à Toulouse, expliquant s'être introduit un objet dans le rectum. Dans la salle d'opération, selon le quotidien régional, l'équipe médicale s'est retrouvée à devoir extraire un «obus de collection de près de 20 centimètres». Inquiète d'un potentiel risque d'explosion, elle a alors fait appel à une équipe de déminage.

Les pompiers ont été «dépêchés à la demande des forces de l'ordre afin d'assurer une protection incendie lors de l'intervention des démineurs», a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours dans un communiqué, affirmant, sans autre précision, qu'un «engin explosif a été neutralisé dans le sas des urgences». La direction du Centre hospitalier universitaire de Toulouse s'est refusé à commenter cette information.