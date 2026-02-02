DE
FR

A l'hôpital de Toulouse
Un jeune homme se retrouve aux urgences avec un obus dans le rectum en France

A Toulouse, un homme a été admis aux urgences avec un obus logé dans le rectum. Par crainte d’un risque d’explosion, une équipe de déminage est intervenue à l’hôpital.
Publié: il y a 32 minutes
Un homme a été pris en charge aux urgences d'un hôpital du sud de la France pour un obus logé dans le rectum.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un homme a été pris en charge aux urgences d'un hôpital du sud de la France pour un obus logé dans le rectum, a-t-on appris dimanche d'une source interne à l'établissement de santé où une équipe de déminage est intervenue. «Ils (les membres de l'équipe médicale, ndlr) ont découvert ça et ils ont appelé le déminage», a indiqué à l'AFP un salarié de l'hôpital, sous couvert d'anonymat.

Selon le quotidien «La Dépêche du Midi», qui a révélé l'information, un homme de 24 ans s'est présenté dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital Rangueil, à Toulouse, expliquant s'être introduit un objet dans le rectum. Dans la salle d'opération, selon le quotidien régional, l'équipe médicale s'est retrouvée à devoir extraire un «obus de collection de près de 20 centimètres». Inquiète d'un potentiel risque d'explosion, elle a alors fait appel à une équipe de déminage.

Les pompiers ont été «dépêchés à la demande des forces de l'ordre afin d'assurer une protection incendie lors de l'intervention des démineurs», a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours dans un communiqué, affirmant, sans autre précision, qu'un «engin explosif a été neutralisé dans le sas des urgences». La direction du Centre hospitalier universitaire de Toulouse s'est refusé à commenter cette information.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus