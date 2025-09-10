DE
FR

La bataille commence
LFI déposera une motion de censure à l'Assemblée contre Sébastien Lecornu

La France insoumise prépare une offensive parlementaire contre le nouveau gouvernement. Bompard compare la situation aux chutes de Barnier et Bayrou.
Publié: il y a 47 minutes
Partager
Écouter
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La France insoumise déposera «dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale» une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard sur RMC et BFMTV.

Si Sébastien Lecornu ne demande pas la confiance de l'Assemblée, «dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, nous déposerons une motion de censure sur la base de l'article 49.2 de la Constitution», a dit Manuel Bompard, dénonçant une nomination qui s'apparente pour lui à un «déni de démocratie».

A lire aussi
Les projecteurs sont déjà braqués sur l'après-Bayrou
Vote de confiance J-2
Les projecteurs sont déjà braqués sur l'après-Bayrou
Pour le Parti socialiste français, c'est irrévocable: François Bayrou doit dire «au revoir»
Une décision «irrévocable»
Pour le PS français, François Bayrou doit dire «au revoir»

Si cette motion de censure était votée par l'ensemble de la gauche et le Rassemblement national, elle renverserait le gouvernement du nouveau Premier ministre.

Macron, déni de la démocratie

«Les Français ont dit 'On est en désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron'. Il a quand même décidé de ne pas tenir compte du résultat, de continuer à imposer sa politique, ça fait maintenant à deux reprises que l'Assemblée nationale a censuré ses gouvernements et il continue dans la même direction. Donc, je trouve qu'il y a là évidemment quelque chose de totalement inacceptable, de totalement méprisant», a argué le député des Bouches-du-Rhône.

«Monsieur Barnier est tombé sur la base d'une motion de censure déposée en vertu de l'article 49.3 de la Constitution. Monsieur Bayrou est tombé, après avoir demandé un vote de confiance, sur l'article 49.1 de la Constitution. Et là encore, j'ai l'impression que Monsieur Macron veut faire le tour de tous les articles de la Constitution, et peut-être que Monsieur Lecornu tombera sur la base de l'article 49.2 de la Constitution», a étayé le bras droit de Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV et RMC.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus