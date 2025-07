Le «Parisien» rend compte ce jeudi 24 juillet d'un traitement différencié entre clients français et américains dans certains restaurants à Paris. L’expérience sociale révèle des additions plus salées pour les touristes perçus comme américains.

Des restos parisiens arnaquent des Américains pour les faire payer plus cher

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Les rumeurs disent qu'à Paris, le service laisse parfois à désirer. Et si vous venez des Etats-Unis, c'est encore pire! «Le Parisien» a tenté une expérience sociale un peu loufoque: vérifier s'il existe un traitement différencié entre clients français et américains.

Le média a mené l'enquête après être tombé sur plusieurs témoignages de touristes d'Outre-Atlantique, qui affirment sur les réseaux avoir dû payer un montant supérieur aux prix affichés ou avoir été mis sous pression en vue d'un pourboire.

L'un des journalistes s'est donc fait passer pour un touriste américain – habits un peu clichés et accent à l'appui. Il était accompagné d'un complice, un blogueur dont la marque de fabrique est de chasser les arnaques. Résultat: dans plusieurs restos touristiques, l'addition s'est révélée plus salée pour le «faux» Américain, parfois jusqu'à 10 euros de plus.

Plus grosses quantités, pression sur les pourboires

Le supposé Américain était poussé à la surconsommation: on lui a par exemple proposé les deux plus gros menus, sans qu'il puisse opter pour un format plus petit. Lorsque les deux clients demandaient de l'eau, le Français recevait une carafe gratuite, tandis que l'Américain a été facturé pour une bouteille d'eau. Un autre restaurant a menti au prétendu touriste américain en lui faisant croire que le pourboire n'était pas inclus en France.

S'il est impossible de tirer des conclusions hâtives, l'expérience a le mérite de soulever une différence de traitement. En tout cas, pas de quoi améliorer la cote des Parisiens aux Etats-Unis...