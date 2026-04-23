DE
FR

Au revoir Olivier Minne!
Cyril Féraud devient le nouvel animateur de «Fort Boyard», annonce France Télévisions

Cyril Féraud deviendra cet été le nouvel animateur de Fort Boyard sur France Télévisions. A 41 ans, il succède à Olivier Minne, aux commandes du jeu depuis 2003.
Publié: il y a 25 minutes
«L'émission a commencé quand j'avais 4 ans et c'est elle qui m'a donné envie de faire de la télévision», a déclaré Cyril Féraud.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Cyril Féraud va devenir cet été le nouvel animateur de «Fort Boyard» sur France 2, jeu emblématique de la télévision française, a annoncé jeudi France Télévisions à l'AFP. Figure majeure du groupe public, l'animateur de 41 ans succède à Olivier Minne, qui a rejoint M6 en septembre alors qu'il était aux commandes de «Fort Boyard» depuis 2003.

«Mon histoire avec Fort Boyard, c'est une histoire de film: l'émission a commencé quand j'avais 4 ans et c'est elle qui m'a donné envie de faire de la télévision», a déclaré Cyril Féraud à l'AFP. «Quand j'avais 13-14 ans, j'ai envoyé des idées d'épreuves à la production, c'est comme ça qu'on m'a proposé mon premier stage sur le fort, à mes 18 ans. Ensuite, j'ai été candidat 5 fois, et ça fait 6 ans que j'incarnais Cyril Gossbo, un personnage dans l'univers du fort», a-t-il raconté.

Le «retour des anonymes» parmi les candidats

Le jeu d'aventures estival a été créé en 1990, et a marqué la culture populaire. Pour l'édition 2026, Cyril Féraud promet des «nouveautés», dont «le retour des anonymes» parmi les candidats: «Dans chaque émission, un téléspectateur ou une téléspectatrice va intégrer l'équipe de célébrités» en lice.

Selon Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions, et la productrice Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay France, choisir Cyril Féraud était «une évidence». «C'est un visage profondément aimé des Français de toutes les générations, et il incarne une énergie, une proximité, une sincérité», a fait valoir Alexandra Redde-Amiel.

Cyril Féraud abandonnera à la fin de la saison l'animation du jeu «Duels en familles» sur France 3, après avoir déjà fait de même pour «La carte aux trésors». Il conserve en revanche celle d'autres programmes, «Tout le monde veut prendre sa place», «100% logique» ou «The Floor» (tous sur France 2).

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Articles les plus lus
    Articles les plus lus