Cyril Féraud deviendra cet été le nouvel animateur de Fort Boyard sur France Télévisions. A 41 ans, il succède à Olivier Minne, aux commandes du jeu depuis 2003.

AFP Agence France-Presse

Cyril Féraud va devenir cet été le nouvel animateur de «Fort Boyard» sur France 2, jeu emblématique de la télévision française, a annoncé jeudi France Télévisions à l'AFP. Figure majeure du groupe public, l'animateur de 41 ans succède à Olivier Minne, qui a rejoint M6 en septembre alors qu'il était aux commandes de «Fort Boyard» depuis 2003.

«Mon histoire avec Fort Boyard, c'est une histoire de film: l'émission a commencé quand j'avais 4 ans et c'est elle qui m'a donné envie de faire de la télévision», a déclaré Cyril Féraud à l'AFP. «Quand j'avais 13-14 ans, j'ai envoyé des idées d'épreuves à la production, c'est comme ça qu'on m'a proposé mon premier stage sur le fort, à mes 18 ans. Ensuite, j'ai été candidat 5 fois, et ça fait 6 ans que j'incarnais Cyril Gossbo, un personnage dans l'univers du fort», a-t-il raconté.

Le «retour des anonymes» parmi les candidats

Le jeu d'aventures estival a été créé en 1990, et a marqué la culture populaire. Pour l'édition 2026, Cyril Féraud promet des «nouveautés», dont «le retour des anonymes» parmi les candidats: «Dans chaque émission, un téléspectateur ou une téléspectatrice va intégrer l'équipe de célébrités» en lice.

Selon Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions, et la productrice Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay France, choisir Cyril Féraud était «une évidence». «C'est un visage profondément aimé des Français de toutes les générations, et il incarne une énergie, une proximité, une sincérité», a fait valoir Alexandra Redde-Amiel.

Cyril Féraud abandonnera à la fin de la saison l'animation du jeu «Duels en familles» sur France 3, après avoir déjà fait de même pour «La carte aux trésors». Il conserve en revanche celle d'autres programmes, «Tout le monde veut prendre sa place», «100% logique» ou «The Floor» (tous sur France 2).