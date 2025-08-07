Le corps d'un Pakistanais disparu il y a 28 ans a été découvert dans un glacier en fonte. Cette découverte apporte du répit à sa famille, qui avait tenté pendant des années de le retrouver dans les montagnes du Khyber-Pakhtunkhwa.

Un corps retrouvé 28 ans après sa disparition dans un glacier au Pakistan

Un corps retrouvé 28 ans après sa disparition dans un glacier au Pakistan

Un corps a été retrouvé 28 ans après sa disparition après la fonte d'un glacier au Pakistan. (image d'illustration) Photo: imago images/Panthermedia

AFP Agence France-Presse

La récente découverte du corps d'un Pakistanais, qui est réapparu lors de la fonte d'un glacier 28 ans après sa disparition, a apporté «du répit» à sa famille, a-t-elle indiqué à l'AFP jeudi. Nasiruddin, qui ne possède qu'un seul patronyme, avait disparu en 1997, dans le Kohistan, sur les contreforts de l'Himalaya, dans la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan.

L'homme, alors âgé de 31 ans, avait quitté sa maison après une querelle familiale et traversait une montagne avec son frère lorsqu'il était tombé dans une crevasse. Son frère avait, lui, pu rentrer dans son village. «Notre famille a tout tenté pour le retrouver au fil des années», a raconté à l'AFP Malik Ubaid, son neveu. «Nos oncles et cousins se sont rendus plusieurs fois sur le glacier pour tenter de récupérer sa dépouille, mais ils ont dû abandonner, faute d'équipements nécessaires à l'époque», a-t-il ajouté.

Corps intact

Le corps de Nasiruddin, marié et père de deux enfants au moment de sa disparition, a finalement refait surface naturellement sur le glacier Lady Meadows, dont la fonte s'est accélérée avec le changement climatique, avant d'être aperçu le 31 juillet par des bergers sidérés.

Le corps conservé par la glace, a été retrouvé intact, et accompagné de la carte d'identité de la victime. Sa dépouille a finalement pu être inhumée mercredi. «La découverte de son corps nous a enfin apporté du répit», a assuré Malik Ubaid.

Le Pakistan abrite plus de 13'000 glaciers, soit plus qu'aucun autre pays en dehors des terres polaires. Mais la hausse des températures mondiales liée au changement climatique provoque une fonte rapide des glaciers.