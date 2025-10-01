21:04 heures

La flottille pour Gaza «en cours d'arraisonnement» par Israël

Les bateaux de la flottille pour Gaza, qui se trouvaient mercredi soir au large de l'Egypte, sont «en cours d'arraisonnement par les autorités israéliennes», a annoncé le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.

«La France appelle les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants, à leur garantir le droit à la protection consulaire, et à permettre leur retour en France dans les meilleurs délais», a affirmé sur X le ministre, qui avait «formellement déconseillé à tout ressortissant français de se rendre dans la zone».

Des militants à bord de la flottille de navires naviguant vers Gaza affirment que la marine israélienne a commencé à intercepter leurs navires à l'approche des côtes palestiniennes. Photo: keystone-sda.ch

Selon la diplomatie française, l'ambassade et le consulat de France à Tel Aviv sont «en contact constant avec les autorités israéliennes compétentes afin de solliciter, dès l'arrivée de nos compatriotes sur le sol israélien, l'exercice de la protection consulaire et permettre leur libération et leur retour en France dans les meilleurs délais».

«Les navires de guerre avancent pour intercepter la flottille, il ne reste plus que 81 milles nautiques vers Gaza», a indiqué la partie maghrébine de la Global Sumud Flotilla dans un communiqué. L'élue française Marie Mesmeur et la députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan ont annoncé l'interception en cours de leurs bateaux.

Source: AFP