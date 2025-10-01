Rassemblement à Lausanne en soutien de la flottille pour Gaza
Alors que l'armée israélienne a procédé à l'interception des bateaux de la flottille ce mercredi soir, plusieurs appels à se rassembler ont été partagés sur les réseaux sociaux en Suisse romande.
Un collectif pro-Palestine a appelé à manifester dès 21h30 à Lausanne. Selon un photographe de Keystone-ATS, elles étaient près de 1000 personnes (entre 500 et 1000 selon la police municipale) à joindre la Riponne à St-François en cortège vers 22h00. A 22h15, aucun débordement n'avait été signalé, a précisé un porte-parole de la police lausannoise, qui encadre le cortège.
La flottille pour Gaza «en cours d'arraisonnement» par Israël
Les bateaux de la flottille pour Gaza, qui se trouvaient mercredi soir au large de l'Egypte, sont «en cours d'arraisonnement par les autorités israéliennes», a annoncé le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.
«La France appelle les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants, à leur garantir le droit à la protection consulaire, et à permettre leur retour en France dans les meilleurs délais», a affirmé sur X le ministre, qui avait «formellement déconseillé à tout ressortissant français de se rendre dans la zone».
Selon la diplomatie française, l'ambassade et le consulat de France à Tel Aviv sont «en contact constant avec les autorités israéliennes compétentes afin de solliciter, dès l'arrivée de nos compatriotes sur le sol israélien, l'exercice de la protection consulaire et permettre leur libération et leur retour en France dans les meilleurs délais».
«Les navires de guerre avancent pour intercepter la flottille, il ne reste plus que 81 milles nautiques vers Gaza», a indiqué la partie maghrébine de la Global Sumud Flotilla dans un communiqué. L'élue française Marie Mesmeur et la députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan ont annoncé l'interception en cours de leurs bateaux.
Israël somme la flottille de changer de cap
La Marine israélienne a sommé les bateaux de la flottille pour Gaza de changer de cap, a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien alors que les navires font route en mer Méditerranée au large de l'Egypte et s'approchent des côtes de Gaza.
«La Marine israélienne a pris contact avec la flottille Hamas-Sumud et leur a demandé de changer de cap», écrit le ministère sur X.
«Israël a informé la flottille qu'elle approche d'une zone de combat active et qu'elle viole un blocus naval légal. Israël a réitéré l'offre de transférer toute aide de manière pacifique par des canaux sécurisés vers Gaza», ajoute le message.
Plusieurs drones et bateaux approchent de la flottille pour Gaza
Selon les informations publiées sur différents comptes Instagram de militants à bord des bateaux de la flottille pour Gaza, des drones survolent actuellement les embarcations. Des bateaux israéliens auraient déjà abordé plusieurs bateaux. Aucune explosion n'a été entendue pour l'instant.
Sur le live Instagram de l'eurodéputée français Rima Hassan, coupé à 20h10 après avoir jeté son téléphone à l'eau, on voit les membres de l'équipage se préparer à l'arrivée imminente de l'armée israélienne.
A Gaza, la Défense civile fait état de 46 morts dans des attaques israéliennes
La Défense civile de Gaza a indiqué qu'au moins 46 personnes avaient été tuées mercredi par des frappes et tirs israéliens à travers le territoire palestinien, dont 36 dans Gaza-ville.
Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, organisation de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas, a fait état de 36 morts dans plusieurs frappes ayant visé Gaza, dans le nord du territoire, notamment l'ouest de la ville. Sept corps ont été transférés à l'hôpital al-Chifa et 29 à l'hôpital al-Maamadani, a-t-il précisé.
L'armée israélienne, qui mène depuis le 16 septembre une importante offensive sur la ville de Gaza, a indiqué «avoir frappé un terroriste du Hamas dans le nord de la bande de Gaza». «Avant l'attaque, des mesures ont été prises afin de limiter autant que possible les dommages causés aux civils», a-t-elle indiqué.
Dans le centre du territoire dévasté par près de deux mois de guerre, six personnes ont été tuées dans une frappe de drone à Al- Zawayda, et deux dans le camp de Nousseirat, a ajouté Mahmoud Bassal.
Le CICR suspend provisoirement son bureau dans la ville de Gaza
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a décidé de suspendre provisoirement son bureau dans la ville de Gaza en raison de l'offensive israélienne. Le personnel a été relocalisé dans le sud du territoire palestinien pour garantir sa sécurité et les activités de l'organisation.
Des dizaines de milliers de personnes dans la ville de Gaza sont confrontées à des conditions «atroces» et doivent être aidées, a affirmé mercredi l'institution à Genève. Des civils sont tués ou contraints de fuir et le Croissant-Rouge palestinien tout comme la défense civile oeuvrent mais les possibilités d'assister les victimes des violences sont affectées.
Le CICR va lui continuer d'aider les habitants de cette ville, mais depuis ses bureaux entièrement opérationnels de Deir el-Balah et Rafah. Il va donner des médicaments aux quelques centres de santé encore actifs et faciliter les déplacements des premiers répondants.
L'hôpital de campagne de l'organisation à Rafah continue à recevoir de nombreux blessés. Dès que les conditions le permettront, le CICR retournera dans la ville de Gaza. L'organisation demande à nouveau un cessez-le-feu rapidement, un accès humanitaire sans entrave, de même que la protection des civils et du personnel de santé. Israël doit se conformer à des obligations, affirme-t-elle.
Le Hamas veut amender la clause sur le désarmement du plan pour Gaza, selon une source proche du mouvement
Le Hamas souhaite amender certaines clauses du plan de Donald Trump pour Gaza, notamment sur le désarmement, a affirmé mercredi à l'AFP une source palestinienne proche de la direction du mouvement.
Les négociateurs du mouvement islamiste ont tenu des discussions mardi à Doha, la capitale du Qatar, avec les médiateurs qataris et égyptiens ainsi que des responsables turcs, a indiqué cette source sous couvert d'anonymat, en ajoutant que le Hamas avait besoin de «deux ou trois jours tout au plus» pour donner sa réponse.
Le plan du président américain, approuvé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, prévoit un cessez-le-feu, la libération de tous les otages détenus par le Hamas, le désarmement du mouvement et un retrait progressif d'Israël de la bande de Gaza.
Mais le Hamas «souhaite modifier certaines clauses comme celle sur le désarmement et l'expulsion des cadres du Hamas» hors du territoire, selon cette même source. Les dirigeants du Hamas veulent également des «garanties internationales» qu'Israël se retirera intégralement de la bande de Gaza et qu'il n'y aura plus d'assassinats à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire, a-t-elle ajouté.
L'article complet est à lire ici.
La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des «manoeuvres d'intimidation»
La flottille pour Gaza partie de Tunisie à la mi-septembre, qui se trouvait mercredi au large de l'Egypte, a déclaré poursuivre sa route malgré des «manoeuvres d'intimidation» menées pendant la nuit, selon ses organisateurs, par des «navires militaires israéliens».
Initialement lancée à partir de l'Espagne début septembre, la flottille Global Sumud («sumud» signifie «résilience» en arabe) qui se présente comme une «mission pacifique et non violente», compte environ 45 bateaux avec des centaines de militants propalestiniens originaires de plus de 40 pays, transportant du lait infantile, de la nourriture et une aide médicale.
A 05H30 GMT, la flottille a indiqué se trouver en Méditerranée au nord des côtes égyptiennes et approcher de la barre des 120 milles nautiques du territoire palestinien, soit environ 220 kilomètres.
Le petit-fils de Nelson Mandela, l'ancien député sud-africain Mandla Mandela, la militante suédoise Greta Thunberg, la députée européenne franco-palestiniennne Rima Hassan et l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau participent à cette action destinée «à briser le blocus de Gaza» et fournir «une aide humanitaire à une population assiégée confrontée à la famine et au génocide».
L'armée israélienne annonce qu'elle va bloquer le dernier accès au nord de la bande de Gaza depuis le sud
L'armée israélienne a annoncé mercredi qu'elle allait bloquer le dernier accès au nord de la bande de Gaza depuis le sud du territoire palestinien, à partir de 12h00 (09h00 GMT).
«Habitants de Gaza, la rue al-Rachid sera fermée à la circulation depuis la zone sud de la bande à partir de 12h00», indique un communiqué diffusé en arabe par un porte-parole, le colonel Avichay Adraee, sur ses réseaux sociaux, alors que l'armée israélienne intensifie son offensive sur Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien.
«Le passage vers le sud sera autorisé pour ceux qui n'ont pas encore pu évacuer la ville de Gaza. A ce stade, l'armée israélienne permet le passage vers le sud librement et sans contrôle», ajoute le communiqué.
La flottille pour Gaza devrait s'arrêter pour faciliter la situation, dit Giorgia Meloni
La cheffe du gouvernement italien ultraconservateur Giorgia Meloni a estimé que la flottille humanitaire qui se dirige vers Gaza devrait s'arrêter pour permettre un éventuel accord entre les belligérants, qui repose sur «un équilibre fragile».
«Le plan de paix pour le Moyen-Orient proposé par le président américain Donald Trump offre finalement un espoir d'accord pour mettre fin à la guerre et à la souffrance de la population civile palestinienne et stabiliser la région», a écrit Meloni dans un communiqué. «Cet espoir repose sur un équilibre fragile que de nombreuses personnes seraient heureuses de faire sauter», a-t-elle estimé.
«Je crains justement que la tentative de la flottille de forcer le blocus naval israélien (de Gaza, ndlr) puisse servir de prétexte», poursuit Meloni, très proche du point de vue idéologique de Donald Trump. «Pour cette raison aussi je pense que la flottille devrait s'arrêter maintenant et accepter une des diverses propositions avancées pour le transfert, en sécurité, de l'aide», ajoute Meloni.
«Tout autre choix risque de se transformer en prétexte pour empêcher la paix, alimenter le conflit et toucher ainsi surtout cette population de Gaza à laquelle on dit de vouloir porter de l'aide», a conclu la cheffe du gouvernement italien.
Netanyahu informe son gouvernement du plan Trump pour Gaza
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi qu'il s'apprêtait à informer son gouvernement des détails du plan pour Gaza présenté par le président américain, Donald Trump, après des entretiens entre les deux dirigeants à la Maison Blanche.
«A Washington, je suis parvenu à une entente avec le président Trump sur un cadre pour la libération de tous nos otages et la réalisation de l'ensemble des objectifs de guerre que nous nous sommes fixés», a affirmé Netanyahu au début d'une réunion du gouvernement, tenue peu après son retour en Israël, selon une vidéo diffusée par le bureau du Premier ministre. «Je fournirai un rapport plus détaillé aux membres du gouvernement et aux membres du cabinet» de sécurité, a-t-il ajouté.
Le chef de l'ONU appelle toutes les parties à accepter le plan de Trump
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé mardi «toutes les parties» à accepter et appliquer le plan pour Gaza présenté la veille par le président américain, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.
«Il est désormais crucial que toutes les parties s'engagent pour cet accord et son application», a-t-il ajouté, saluant le plan de Donald Trump et le «rôle important des pays arabes et musulmans» pour y parvenir.