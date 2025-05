Trump flatte von der Leyen, qui «aime les compliments»

L'UE menace de taxer les voitures et avions américains si les négociations sur les droits de douane échouent. Cette annonce intervient alors que Trump et von der Leyen envisagent une rencontre, dans un climat de tensions commerciales persistantes.

Ursula von der Leyen pourrait se rendre prochainement à Washington en vue de conclure un accord sur les droits de douane. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a dit jeudi espérer rencontrer la «fantastique» présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, en pleines tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'UE.

Peu habituée à cette tonalité de la part du locataire de la Maison Blanche, qui ne cache pas son peu de goût pour l'Union européenne et ses institutions, la cheffe de l'exécutif européen a éclaté de rire lorsqu'elle a été interrogée sur ce qualificatif flatteur. «J'aime les compliments, de manière générale», a-t-elle répondu, à l'occasion d'une conférence de presse à Bruxelles avec le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz.

Interrogé dans le Bureau ovale sur les discussions avec les 27, Donald Trump n'est pas rentré dans les détails mais s'est dit persuadé que l'UE voulait «vraiment conclure un accord». «Tout le monde veut conclure un accord avec les Etats-Unis», a-t-il ajouté.

Apres négociations sur les droits de douane

Le président américain et la présidente de la Commission européenne avaient brièvement échangé le 26 avril à Rome en marge des obsèques du pape François, et convenu de se rencontrer à une date ultérieure. «J'ai eu de bonnes conversations avec le président Trump, par téléphone et lors des funérailles du pape, mais pour moi, l'important, si je vais à la Maison Blanche, est d'avoir un paquet sur lequel discuter», a réagi la présidente de la Commission européenne.

L'UE a menacé jeudi de taxer les voitures et avions américains en cas d'échec des négociations sur les droits de douane américains. Le bloc est soumis à plusieurs barrières douanières mises en place par M. Trump, notamment de 25% sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, et de 10% pour la plupart des autres biens exportés.