Les vidéos de Minions sèment la terreur sur les réseaux sociaux

1/4 Les Minions, sont habituellement associés à l'humour et l'amusement. Mais des internautes les utilisent dans des scènes réelles extrêmement violentes. Photo: Shutterstock

Solène Monney Journaliste Blick

Les Minions, ces petites créatures jaunes habituellement synonymes d’humour et de maladresse, sont au cœur d’un phénomène inquiétant. En effet, depuis mi-décembre sur Instagram, TikTok et YouTube, des vidéos les mettent en scène dans des situations ultra-violentes. Sur les réseaux sociaux, les commentaires donnent le ton: «Ne regardez pas les vidéos de Minions», «Ne cliquez surtout pas sur les vidéos de Minions Gore», «Travaillons ensemble pour signaler ces vidéos. Si on le fait tous, on pourra protéger les enfants de ces choses terribles».

Mais alors de quoi s'agit-il? Ces vidéos, surnommées «Minion Gore», utilisent l'intelligence artificielle générative pour intégrer les célèbres personnages jaunes dans des scènes réelles d’une violence extrême, explique 404media. La substitution des humains par les minions réduit le caractère agressif des vidéos, permettant ainsi de contourner les règles des plateformes et la diffusion de contenu choquant jusqu'alors cantonner au dark web.

Des millions de vues

Certaines séquences rejouent des drames comme le suicide en direct sur Facebook de Ronnie McNutt ou la fusillade de Christchurch en 2019 qui a fait 51 morts. On y trouve aussi des exécutions publiques, des scènes de guerre ou des accidents mortels. Des vidéos meurtrières qui cumulent des millions de vues.

Les subterfuges des internautes échappent souvent aux algorithmes des plateformes, rendant leur suppression compliquée. Il n’a d’ailleurs fallu que quelques minutes à Blick pour repérer ce genre de vidéos sur TikTok. Dans les commentaires, les utilisateurs se partagent les liens des vidéos originales.

TikTok a assuré à 404media que «tous les contenus qui enfreignent ses règles communautaires» générés par IA ou non étaient supprimés. Instagram de son côté n'a pas répondu aux sollicitations du média américain. De toute évidence, les plateformes sociales ont du mal à se débarrasser de ces contenus choquants. En espérant que cette «tendance» soit aussi éphémère que les autres.