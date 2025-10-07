Une forte tempête de neige a bloqué près de 1000 alpinistes sur le mont Everest. Sur le versant tibétain de la montagne, les sauveteurs luttent contre des mètres de neige pour libérer les personnes de la tempête qui a déjà fait une première victime.

Rescapés de la tempête meurtrière sur l'Everest, ils racontent leur calvaire

Rescapés de la tempête meurtrière sur l'Everest, ils racontent leur calvaire

La tempête qui a frappé le mont Everest a déjà fait une victime parmi les centaines d'alpinistes bloqués au sommet. Photo: keystone-sda.ch

Marian Nadler et Keystone-SDA

Une tempête de neige inattendue a frappé le versant tibétain du mont Everest, piégeant près de mille alpinistes. A près de 5000 mètres d’altitude, les secours font face à une situation critique: des camps ont été détruits et une personne a perdu la vie.

Alors que 350 personnes ont pu être secourues, les services de secours ont confirmé la mort d’un homme. D’après la chaîne chinoise CCTV, il aurait succombé à une hypothermie et au mal des montagnes. Les médias internationaux ont également rapporté son décès.

«Je n'ai jamais vu un temps pareil»

Parmi les rescapés figure le photographe de nature Dong Shuchang. Il espérait immortaliser les paysages de l’Himalaya depuis les pentes tibétaines lorsque la tempête s’est levée, quelques heures à peine après le début de sa randonnée samedi. «Les éclairs et le tonnerre ne cessaient pas. Les chutes de neige étaient si fortes que j’ai eu du mal à dormir», a-t-il raconté à la BBC. Son groupe avait atteint 4600 mètres d’altitude avant de décider de rebrousser chemin.

«Nos coupe-vent et nos imperméables n’ont pas tenu. Nous étions trempés», a-t-il ajouté, précisant que plusieurs membres de son groupe de 20 personnes présentaient des signes d’hypothermie. Bien qu’il se soit déjà rendu une douzaine de fois dans l’Himalaya, il assure n’avoir «jamais vu un temps pareil».

Hypothermie et manque de sommeil

Geshuang Chen, 29 ans, a elle aussi témoigné auprès de la BBC: «J’ai eu énormément de chance d’en sortir vivante.» Elle raconte que la neige atteignait près d’un mètre de hauteur lorsque son groupe a commencé à redescendre dimanche. «Nous sommes tous des randonneurs expérimentés, mais cette tempête était vraiment extrême.»

De son côté, Eric Wen a confié à Reuters que trois membres de son équipe souffraient d’hypothermie malgré un équipement adapté. Ils ont à peine dormi en raison des fortes chutes de neige. «Il fallait dégager nos tentes toutes les dix minutes, sinon elles allaient s'effondrér», a-t-il expliqué.

Des centaines de personnes dans l'attente

Les rescapés ont été transportés en sécurité vers le village le plus proche, Qudang, selon la télévision nationale chinoise. Le contact a pu être rétabli avec plus de 200 autres personnes, qui devraient progressivement rejoindre le point de rassemblement. La zone touchée, appelée vallée de Karma, reste difficile d’accès et son nombre exact d’occupants n’est pas encore connu.

Le site touristique a été temporairement fermé alors que les intempéries continuent de frapper la région. Des centaines de personnes attendent encore d’être secourues au sommet, menacées par le froid. Les opérations se déroulent dans l’urgence et la situation demeure dramatique.

La tempête frappe jusqu'au Népal

Depuis dimanche, une vaste opération de sauvetage est en cours. D’épaisses couches de neige, parfois hautes de plusieurs mètres, bloquent les routes menant aux camps. La tempête a débuté vendredi soir, poussant les autorités à interdire l’accès à la zone dès le lendemain.

Les effets du mauvais temps se font sentir jusqu’au Népal voisin, où des pluies diluviennes et des crues soudaines ont déjà causé la mort d’au moins 47 personnes depuis vendredi. Sur l’Everest, la situation reste tendue, les secouristes luttant contre les éléments pour évacuer les alpinistes piégés.