Même si la croissance s'est ralentie, le président américain estime que ses décisions politiques portent leurs fruits. Toutefois, le recensement des personnes souffrant de précarité alimentaire aux Etats-Unis va être stoppé.

Le gouvernement américain stoppe un recensement sur la faim aux Etats-Unis

Donald Trump choisit régulièrement d'ignorer les données qui ne parlent pas en sa faveur. Photo: keystone-sda.ch

Le gouvernement américain a annoncé samedi qu'il n'évaluerait plus chaque année l'insécurité alimentaire aux Etats-Unis, jugeant cette mesure «trop politisée» et «inutile».

«Après avoir procédé à un examen continu des programmes et des rapports économiques, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) mettra fin à la publication des rapports sur la sécurité alimentaire des ménages», écrit l'institution dans un communiqué transmis à l'AFP. Selon l'USDA, ce rapport «est devenu trop politisé et, après examen, s'avère inutile pour la réalisation des travaux du ministère». L'information avait d'abord été révélée par le «Wall Street Journal».

«Le rapport 2024 sur la sécurité alimentaire des ménages sera le dernier et sera publié le 22 octobre 2025», précise le ministère. Cela concernera la dernière année au pouvoir du président démocrate Joe Biden. Son successeur républicain, Donald Trump, a retrouvé la Maison Blanche pour un second mandat en janvier.

Environ 13,5% des foyers en 2023

Basé sur un vaste sondage, le rapport estime la précarité alimentaire, c'est-à-dire le nombre de foyers qui n'ont pas un accès garanti à la nourriture en quantité et en qualité suffisantes pour tous leurs membres. D'après la publication la plus récente, cela concernait 13,5% des foyers en 2023 aux Etats-Unis, la proportion la plus élevée depuis 2014.

Le ministère de l'Agriculture critique la méthodologie. «Les questions utilisées pour collecter les données sont entièrement subjectives et ne donnent pas une image fidèle de la sécurité alimentaire réelle», affirme-t-il samedi.

«Les données sont truffées d'inexactitudes biaisées afin de créer un récit qui n'est pas représentatif de ce qui se passe réellement dans les campagnes, alors que nous connaissons actuellement une baisse des taux de pauvreté, une augmentation des salaires et une croissance de l'emploi sous le gouvernement Trump», ajoute l'USDA.

En fait, la croissance s'est ralentie

Aux Etats-Unis, selon les données officielles, la croissance s'est ralentie ces derniers mois et les créations d'emplois se sont taries. Donald Trump choisit d'ignorer ces éléments et a récemment renvoyé la responsable d'un service statistiques.

Le président assure que ses politiques (crédits d'impôts, droits de douane, dérégulation, lutte contre l'immigration et priorité aux travailleurs américains) sont en train de porter leurs fruits.



