Hospitalisé, le pape souffre d'une pneumonie bilatérale

Le pape a été hospitalisé quatre fois en quatre ans. Photo: IMAGO/Starface

AFP Agence France-Presse

Le pape François, 88 ans, souffre d'une pneumonie bilatérale et continue d'afficher un tableau clinique «complexe», a annoncé mardi le Vatican dans un nouveau bulletin médical, au cinquième jour de son hospitalisation.

«Le scanner thoracique que le Saint-Père a subi cet après-midi (...) a démontré l'apparition d'une pneumonie bilatérale qui a nécessité un traitement médicamenteux supplémentaire. Le pape François est néanmoins de bonne humeur», a indiqué le Vatican dans ce communiqué mardi soir.

«L'infection polymicrobienne, survenue dans un contexte de bronchectasies et de bronchite asthmatique, et qui a nécessité le recours à une antibiothérapie à base de cortisone, rend le traitement thérapeutique plus complexe», précise le communiqué. «Les analyses de laboratoire, les radiographies thoraciques et l'état clinique du Saint-Père continuent de présenter un tableau complexe», ajoute-t-on de même source.

Hospitalisé depuis vendredi

Le pape est hospitalisé depuis vendredi à l'hôpital Gemelli de Rome, initialement pour une bronchite, et ses engagements ont été annulés jusqu'à ce week-end.

«Ce matin, il a reçu l'Eucharistie et, durant la journée, il a alterné repos, prière et lecture de textes», ajoute le communiqué. «Il vous remercie pour la proximité que vous exprimez en cette période et vous demande, avec un coeur reconnaissant, de continuer à prier pour lui».

Malgré des alertes de santé à répétition ces dernières années – problèmes de hanche, douleurs au genou qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant, opérations, infections respiratoires – l'Argentin Jorge Bergoglio a maintenu un rythme effréné au Vatican, au grand dam de ses médecins qui ne cessent de lui répéter de ralentir la cadence. Son hospitalisation, la quatrième en moins de quatre ans, a relancé les interrogations sur sa santé et sa capacité à assurer ses fonctions.