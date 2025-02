L'hospitalisation du pape à Rome pourrait se prolonger

Le pape François lors de sa visite du à Ajaccio, le 15 décembre 2024. Photo: IMAGO/Starface

AFP Agence France-Presse

Le pape François, hospitalisé depuis vendredi à Rome, affiche un «tableau clinique complexe», a annoncé lundi le Vatican, laissant entendre que l'hospitalisation du pape de 88 ans devrait se prolonger. «Les résultats des examens effectués ces derniers jours et aujourd'hui ont démontré une infection polymicrobienne des voies respiratoires qui a conduit à une nouvelle modification de la thérapie», indique ce bulletin de santé.

«Les résultats des examens effectués à ce jour ont démontré une infection polymicrobienne des voies respiratoires qui a conduit à une nouvelle modification de la thérapie», indique le bulletin de santé publié à la mi-journée. Le Vatican n'a pas communiqué sur la date à laquelle le pape devrait quitter l'hôpital Gemelli de Rome, mais a annoncé lundi que son hospitalisation entraînait l'annulation de son audience générale hebdomadaire mercredi. Dans la matinée, le Vatican avait fait état de nouvelles rassurantes, le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni affirmant que le pape avait «passé une nuit tranquille» et était «de bonne humeur».

Il faut «aller de l'avant»

«Ce matin, il a pris son petit-déjeuner et s'est consacré comme toujours à la lecture de certains journaux», a-t-il ajouté, précisant que les traitements suivaient leur cours. Avant son hospitalisation vendredi, François, à qui on a retiré une partie d'un poumon quand il était jeune, était apparu affaibli, le visage gonflé, la voix essoufflée, et avait à plusieurs reprises délégué la lecture de ses discours à ses assistants.

«Les deux dernières semaines, le calendrier était surchargé, il était affaibli», a confirmé à l'AFP une source au sein de l'entourage du pape. Mais selon cette source, «il n'y a pas d'alarmisme» du côté du Saint-Siège quant à l'état du chef de l'Eglise. Connu pour son fort caractère parfois entêté, le pape préfère «aller de l'avant», au risque de mettre sa santé à rude épreuve.

Dimanche, l'évêque de Rome a suivi la messe à la télévision, manquant sa prière hebdomadaire de l'Angélus. Le Vatican avait fait savoir en fin d'après-midi que son état clinique était «stable». Selon des médias italiens, le pape a maintenu depuis sa chambre d'hôpital ses appels téléphoniques quotidiens à la paroisse de Gaza.

Une santé fragile malgré tout

L'hospitalisation du pontife argentin, la quatrième en moins de quatre ans, a toutefois relancé les interrogations sur sa santé fragile, d'autant qu'elle intervient au début de l'année jubilaire de l'Eglise catholique, marquée par une longue liste d'événements, dont beaucoup sont présidés par le pape.

Problèmes de hanche, douleurs au genou, opérations, infections respiratoires: Jorge Bergoglio a connu ces dernières années plusieurs problèmes de santé. Plus récemment, il est apparu mi-janvier le bras en écharpe, immobilisé après une chute à sa résidence. En décembre, il était apparu avec un large hématome au bas du menton après s'être cogné sur sa table de nuit. Malgré ces alertes à répétition, le pape qui se déplace en fauteuil roulant, maintient un emploi du temps très chargé et a déclaré n'avoir aucune intention de ralentir son rythme.