Pour Elon Musk, J.D. Vance est le «futur président» américain

Et le troisième mandat de Trump?

Si J.D Vance partage les positions migratoires de son mentor, il se distingue par une approche encore plus conservatrice sur l’avortement. Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Le milliardaire Elon Musk, qui s'est imposé comme très proche conseiller de Donald Trump, a fait référence vendredi au vice-président américain J.D. Vance comme au «futur président» américain, dans un bref message sur son réseau X. «Meilleur VP de tous les temps et notre futur président», a écrit Elon Musk en référence à JD Vance.

Le 19 février, l'homme le plus riche du monde, patron de Tesla, Space X et X, avait déjà présenté JD Vance comme «meilleur VP de tous les temps et, espérons-le, notre futur président», également dans un message sur X.

Parcours atypique

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche, Elon Musk est le fer de lance de la chasse aux dépenses publiques voulue par la nouvelle administration américaine. Ex-critique devenu fervent défenseur de Donald Trump, J.D. Vance a lui été choisi comme colistier par le président républicain après un parcours éclair et atypique pour ce porte-voix de l'Amérique déclassée. Il est devenu une figure prisée des plateaux de télévision.

S'il est parfaitement aligné sur les positions migratoires et économiques de son patron, J.D. Vance apparaît cependant plus conservateur sur d'autres questions, comme l'avortement, où il s'est prononcé contre des exceptions aux interdictions, même en cas de viol ou d'inceste.

Troisième mandat?

Les messages d'Elon Musk surviennent alors que Donald Trump, qui a déjà effectué un premier mandat à la Maison Blanche de 2017 à 2021, fait régulièrement allusion à un possible troisième mandat.

Par le passé, le président américain a aussi laissé entendre que la campagne qui l'a reconduit à la Maison Blanche serait sa dernière. Le 22e amendement de la Constitution, ratifié en 1951, prévoit que «personne ne peut être élu plus de deux fois au poste de président.»

Amender la Constitution américaine suppose de réunir une majorité des deux tiers au Congrès, que les républicains sont loin d'avoir, avant une ratification par au moins 38 États américains, très improbable.