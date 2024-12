La Slovaquie appelle l'Ukraine et la Russie à entamer immédiatement des pourparlers de paix. Kiev est trop faible pour atteindre ses objectifs militaires sur le champ de bataille. Seule la cession de territoires à Moscou pourrait apporter la paix.

Et il n'est pas le seul

1/2 Le président slovaque Peter Pellegrini appelle l'Ukraine et la Russie à des pourparlers de paix immédiats. Kiev doit céder des territoires à Moscou, a-t-il déclaré. Photo: Keystone

Daniel Kestenholz

Le président slovaque Peter Pellegrini affirme que le conflit ukrainien ne sera pas résolu tant que Kiev n'acceptera pas quelques «pertes». Dans une interview accordée à la chaîne publique slovaque STVR, Peter Pellegrini a déclaré que la guerre ne permettrait pas à l’Ukraine d’atteindre ses objectifs.

«Pour parvenir à la paix, nous devons rester réalistes», a-t-il déclaré dimanche. «Aujourd’hui, il semble évident pour toute personne rationnelle en Europe qu’un accord de paix sans concessions territoriales de la part de l’Ukraine est impossible.»

Peter Pellegrini, tout comme le Premier ministre slovaque Robert Fico, a appelé la Russie et l'Ukraine à immédiatement entamer des pourparlers de paix.

Moscou n'abandonnera jamais les territoires occupés

La position de Peter Pellegrini correspond à des déclarations similaires de Robert Fico tenues la semaine dernière. Dans un entretien avec le plus grand quotidien brésilien «Folha de São Paulo», le Premier ministre slovaque a déclaré que la Russie n'abandonnerait jamais la Crimée, Donetsk et Lougansk.

Après son entrée en fonction l'année dernière, Robert Fico avait immédiatement mis un terme au soutien militaire de la Slovaquie à l'Ukraine. Il veut également empêcher une demande d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.

Selon les observateurs, l'attitude moins conflictuelle de la Slovaquie vis-à-vis de Moscou s'explique en partie par les intérêts économiques, les liens historiques et les considérations géopolitiques de Bratislava.

«L'Ukraine pas assez forte»

Le populiste Robert Fico a par ailleurs critiqué ses collègues européens pour avoir prolongé le conflit en prenant des sanctions contre la Russie. «Quel est le résultat? Les Russes gagnent de plus en plus de territoire, les sanctions ne fonctionnent pas et l'Ukraine n'est pas assez forte pour négocier», a-t-il déclaré au journal.

Robert Fico estime que Kiev est abandonnée par ses alliés occidentaux. Elle pourrait perdre un tiers de son territoire sans être admise dans l'OTAN. A la place, il n'y aurait que des garanties de sécurité sous forme de troupes étrangères dans le pays.