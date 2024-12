L'extrême droite remet en cause l'appartenance à l'OTAN

Le coprésident du parti et de la faction Alternative pour l'Allemagne (AfD) Tino Chrupalla posent lors d'une conférence de presse en Allemagne, le 07 décembre 2024. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le co-dirigeant de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite) Tino Chrupalla a déclaré que l'Allemagne devrait reconsidérer son appartenance à l'OTAN si l'Alliance dominée par les Etats-Unis ne prenait pas en compte les intérêts des pays européens, «y compris les intérêts de la Russie». «L'Europe a été forcée de mettre en œuvre les intérêts des Etats-Unis. Nous rejetons cela», a déclaré Tino Chrupalla au quotidien allemand Welt. «L'OTAN n'est pas actuellement une alliance de défense. Une communauté de défense doit accepter et respecter les intérêts de tous les pays européens, y compris les intérêts de la Russie», a ajouté M. Chrupalla. «Si l'OTAN n'est pas en mesure d'assurer cela, l'Allemagne doit se demander dans quelle mesure cette alliance nous est encore utile», a ajouté le co-dirigeant de l'AfD.

Le parti d'extrême droite est crédité de 18-19% des intentions de vote dans les sondages avant les élections générales anticipées qui devraient se tenir le 23 février, à la suite du vote de confiance prévu lundi et qui devrait conduire à la dissolution du Bundestag. Le chancelier Olaf Scholz a lui-même donné le coup d'envoi de cette dissolution en déposant la demande du vote de confiance après l'éclatement de sa coalition gouvernementale en novembre. Le score de l'AfD place le parti devant les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz crédités de 16-17% et derrière le bloc conservateur CDU-CSU, en tête dans les sondages avec 31-32% des intentions de vote.

La guerre en Ukraine dans toutes les têtes

L'AfD a peu de chances de former un gouvernement car les autres partis ont exclu toute coopération avec le parti d'extrême droite. Mais le parti pourrait remporter encore des succès électoraux notables, après une victoire spectaculaire en Thuringe, l'une des régions de l'est de l'Allemagne anciennement communiste. Le parti d'extrême droite a vivement critiqué le soutien militaire de l'Allemagne à l'Ukraine et a plaidé pour une fin rapide de la guerre provoquée par la Russie en 2022.

«Le gouvernement allemand doit enfin en arriver au point de vouloir mettre fin à la guerre», a encore déclaré M. Chrupalla, dont la collègue Alice Weidel sera en tête de liste de l'AfD en tant que candidate du parti à la chancellerie. «La Russie a gagné cette guerre. La réalité a rattrapé ceux qui prétendent vouloir rendre l'Ukraine capable de gagner la guerre», a affirmé l'homme politique d'extrême droite.

Le conflit en Ukraine devrait être l'un des principaux thèmes de la campagne. Le chancelier Scholz a promis un soutien durable à l'Ukraine mais a conseillé la prudence, car il espère capter les voix pacifistes, particulièrement nombreuses dans l'est de l'Allemagne. Le chancelier a résisté aux appels à envoyer des missiles à longue portée que Kiev pourrait utiliser pour frapper le territoire russe, dans la crainte que l'Allemagne ne soit entraînée dans le conflit, et a récemment eu un contact direct avec le président russe Vladimir Poutine.