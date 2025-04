En 2024, le MIVD «a observé un groupe de hackeurs russes menant une cyberattaque contre le système de contrôle d'un établissement public» Photo: Shutterstock

Des pirates informatiques russes ont mené en 2024 une cyberattaque contre une structure publique néerlandaise, première attaque de ce type contre des infrastructures aux Pays-Bas, ont annoncé lundi les services de renseignement militaire néerlandais.

Une cible intéressante

Les Pays-Bas sont «un pays cible intéressant» pour Moscou en raison de leur soutien constant à l'Ukraine, et de la présence de plusieurs sièges d'organisations internationales à La Haye, d'industries de haute technologie et de ports comme Rotterdam, a indiqué le Service de sécurité et de renseignement militaire (MIVD) dans son rapport annuel.

En 2024, le MIVD «a observé un groupe de hackeurs russes menant une cyberattaque contre le système de contrôle digital d'un établissement public aux Pays-Bas», a indiqué le directeur du service, le vice-amiral Peter Reesink, dans le rapport. «Pour autant que l'on sache, c'est la première fois qu'une telle attaque de sabotage a été menée contre un tel système de contrôle digital aux Pays-Bas», a ajouté le responsable. Le MIVD n'a pas précisé de quelle structure publique il s'agissait.

Perturbations et sabotages

Selon le service, différentes unités russes sont en train de cartographier les infrastructures de la mer du Nord et poursuivent des activités sous-marines «révélatrices d'actions d'espionnage et de préparatifs en vue de perturbations et de sabotages». On pense, «par exemple aux câbles (sous-marins) internet, à l'eau potable et à l'approvisionnement en énergie», a souligné le vice-amiral.

En 2018, l'ancien ministre de la Défense Ank Bijleveld avait évoqué, presque quatre ans avant l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, «une cyberguerre» avec la Russie. Il avait tenu ces propos après une tentative présumée de piratage informatique devant le siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye.

Quatre agents des services de renseignement militaire russe (GRU) avaient été expulsés des Pays-Bas à la suite de cette tentative. A l'époque, la Russie avait nié toute implication, qualifiant de «désinformation» ces révélations, et affirmant que les accusations selon lesquelles elle avait orchestré une série de cyberattaques dans le monde relevaient de «l'obsession de l'espionnage».

Les Pays-Bas soutiennent l'Ukraine

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, les Pays-Bas ont fourni à son allié ukrainien des avions de combat F-16, et des missiles de défense antiaérienne Patriot. La semaine dernière, le ministre néerlandais de la Défense Ruben Brekelmans a annoncé l'octroi de 150 millions d'euros (172 millions de dollars) aux systèmes de défense antiaérienne de l'Ukraine.