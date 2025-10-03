Le chef du commandement spatial britannique s'alarme des tentatives russes de brouillage des satellites militaires du Royaume-Uni. Ces interférences, qualifiées de constantes, surviennent chaque semaine et s'intensifient depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les pays occidentaux et leurs rivaux s'accusent mutuellement de chercher à militariser l'espace. Photo: AFP

Le chef du commandement spatial britannique s'est dit vendredi «très inquiet» des tentatives de brouillage «constantes» et du pistage des satellites militaires britanniques par la Russie, dans un entretien à la BBC. Même s'ils sont équipés de technologies anti-brouillage, «nous constatons que nos satellites sont brouillés par les Russes de manière assez constante», a déclaré le major général Paul Tedman, précisant ensuite que cela se produisait «chaque semaine».

Le Royaume-Uni possède six satellites militaires en orbite, pour des missions de communication et de surveillance. Le haut responsable de l'armée explique également que des satellites russes s'approchent régulièrement de satellites militaires britanniques. «Ils s'intéressent à ce que nous faisons et volent relativement près» des satellites britanniques, a déclaré le major général. Selon lui, ces tentatives ont augmenté depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Espace suroccupé

Il se dit «très inquiet» de ces menaces, et plus généralement de la congestion croissante de l'espace, où coexistent des milliers de satellites. Les pays occidentaux et leurs rivaux s'accusent mutuellement de chercher à militariser l'espace, nourrissant le risque d'une course à l'armement dans le cosmos et donc d'un affrontement.

La semaine dernière, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius a annoncé que l'Allemagne allait lancer un programme de défense spatiale de 35 milliards d'euros. Il avait accusé la Russie et la Chine d'avoir «rapidement développé leurs capacités à mener une guerre dans l'espace». «Les Chinois ont de loin les capacités les plus sophistiquées, mais les Russes ont davantage la volonté d'utiliser leurs systèmes», a insisté de son côté le chef du commandement spatial britannique, qui plaide pour que le Royaume-Uni investisse davantage.

Manoeuvres de satellites

Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont conduit le mois dernier leurs premières manoeuvres de satellites coordonnées dans l'espace. «Nous menons actuellement, avec nos alliés, des opérations orbitales avancées pour protéger et défendre nos intérêts nationaux et militaires communs dans l'espace», a expliqué Paul Tedman.

Le ministère britannique de la Défense a annoncé vendredi qu'il développait des capteurs capables de détecter des lasers actionnés «par des adversaires» pour suivre l'emplacement des satellites, les aveugler ou pour intercepter et interrompre les communications.