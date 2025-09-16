Le directeur du FBI, Kash Patel, affirme qu'il n'y a «aucune information crédible» indiquant que Jeffrey Epstein aurait livré ses victimes à d'autres personnes. Cette déclaration a été faite lors d'une audition devant la commission judiciaire du Sénat américain.

Epstein n'aurait pas livré ses victimes à d'autres personnes

Kash Patel affirme qu'il n'y a «aucune information crédible» que Jeffrey Epstein aurait livré ses victimes à d'autres personnes. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le directeur du FBI, Kash Patel, a affirmé qu'«aucune information crédible» dans le dossier du délinquant sexuel Jeffrey Epstein ne permettait de conclure qu'il avait livré ses victimes à d'autres personnes que lui-même.

«A part lui-même, il n'y a aucune information crédible, aucune», a répondu le directeur de la police fédérale, interrogé par un membre de la commission judiciaire du Sénat sur l'éventuelle existence dans le dossier d'éléments selon lesquels Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, aurait livré à d'autres individus les victimes de son exploitation sexuelle.