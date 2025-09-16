Epstein n'aurait pas livré ses victimes à d'autres personnes

Kash Patel affirme qu'il n'y a «aucune information crédible» que Jeffrey Epstein aurait livré ses victimes à d'autres personnes.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse
Le directeur du FBI, Kash Patel, a affirmé qu'«aucune information crédible» dans le dossier du délinquant sexuel Jeffrey Epstein ne permettait de conclure qu'il avait livré ses victimes à d'autres personnes que lui-même.
A lire aussi
«A part lui-même, il n'y a aucune information crédible, aucune», a répondu le directeur de la police fédérale, interrogé par un membre de la commission judiciaire du Sénat sur l'éventuelle existence dans le dossier d'éléments selon lesquels Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, aurait livré à d'autres individus les victimes de son exploitation sexuelle.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?