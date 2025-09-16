DE
FR

Le FBI l'affirme
Epstein n'aurait pas livré ses victimes à d'autres personnes

Le directeur du FBI, Kash Patel, affirme qu'il n'y a «aucune information crédible» indiquant que Jeffrey Epstein aurait livré ses victimes à d'autres personnes. Cette déclaration a été faite lors d'une audition devant la commission judiciaire du Sénat américain.
Publié: 18:33 heures
Partager
Écouter
Kash Patel affirme qu'il n'y a «aucune information crédible» que Jeffrey Epstein aurait livré ses victimes à d'autres personnes.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le directeur du FBI, Kash Patel, a affirmé qu'«aucune information crédible» dans le dossier du délinquant sexuel Jeffrey Epstein ne permettait de conclure qu'il avait livré ses victimes à d'autres personnes que lui-même.

A lire aussi
Pourquoi la signature en forme de poils pubiens enfonce Donald Trump
Analyse
Lettre de vœux pour Epstein
Pourquoi la signature en forme de poils pubiens enfonce Donald Trump
Des emails secrets explosifs pourraient incriminer le prince Andrew
Affaire Epstein
Des emails secrets compromettants risquent d'accabler le prince Andrew

«A part lui-même, il n'y a aucune information crédible, aucune», a répondu le directeur de la police fédérale, interrogé par un membre de la commission judiciaire du Sénat sur l'éventuelle existence dans le dossier d'éléments selon lesquels Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, aurait livré à d'autres individus les victimes de son exploitation sexuelle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus