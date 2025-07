Des républicains ont lâché Trump, et voté pour assigner à comparaitre le ministère de la Justice dans l'affaire Epstein. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Nouveau coup dur pour Donald Trump dans l’affaire Epstein: des élus républicains prennent leurs distances. Mercredi 23 juillet, une commission parlementaire dominée par les républicains a voté en faveur d’une motion déposée par la démocrate Summer Lee, demandant à assigner le ministère de la Justice (DOJ) pour obtenir les documents liés à Jeffrey Epstein.

Adoptée par 8 voix contre 2, la motion a mis en lumière les divisions internes au camp républicain: trois élus – Nancy Mace (Caroline du Sud), Scott Perry (Pennsylvanie) et Brian Jack (Géorgie) – ont rejoint les démocrates, tandis que deux républicains ont voté contre.

Dans la foulée, la commission a également validé une assignation visant Ghislaine Maxwell, complice d'Epstein. Profitant de l’élan, d’autres républicains ont demandé la convocation de plusieurs figures démocrates emblématiques, dont Bill et Hillary Clinton, l’ancien directeur du FBI James Comey et l’ancien procureur spécial Robert Mueller. Un amendement adopté impose en outre la publication de documents concernant Joe Biden et sa gestion de l’affaire Epstein.

«Une victoire pour le peuple»

«Les républicains n’ont pas facilité les choses, mais la motion a été adoptée. Le ministère de la Justice devra rendre publics les dossiers Epstein», a déclaré Robert Garcia, principal démocrate de la commission de surveillance de la Chambre. «C’est une victoire majeure pour le peuple américain.» Pour les démocrates, qui bataillent depuis des semaines pour forcer un vote sur ce dossier explosif, ce revirement représente une avancée significative.

Selon les règles de la Chambre des représentants, le président de la commission principale (James Comer, républicain du Kentucky) est maintenant tenu d’émettre l’assignation à comparaître, sauf s’il décide de retarder ou d’esquiver l’exécution pour des raisons politiques ou techniques. Le débat est donc lancé officiellement au Congrès.

Un revers pour Trump

Ce vote intervient alors que Trump tente de minimiser ses liens passés avec Jeffrey Epstein. De nouvelles révélations émergent chaque jour, alimentant les interrogations sur l’étendue de leur relation. Le «Wall Street Journal» a révélé que Donald Trump serait d'ailleurs cité dans l'affaire à plusieurs reprises.

Même dans son propre camp, des voix se font entendre pour exiger davantage de transparence. Le ministère de la Justice a affirmé le 7 juillet qu’aucune «liste de clients» d’Epstein n’existait – une déclaration qui a mis en colère une partie de la base trumpiste, convaincue d’un étouffement.

Face à la fronde, Trump tente de faire diversion, multipliant les attaques contre Barack Obama. Une manœuvre qui, pour l’heure, ne suffit pas à calmer la tempête qui gronde dans son propre camp.