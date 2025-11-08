Dernière mise à jour: il y a 49 minutes

Une Autrichienne a découvert onze livrets d'épargne d'une valeur de plus de 360'000 euros lors d'une promenade et les a apportés au bureau des objets trouvés de sa ville. Au lieu de recevoir une généreuse récompense, elle s'est retrouvée devant le tribunal.

Elle trouve un butin de 360'000 euros et finit devant le juge

Elle trouve un butin de 360'000 euros et finit devant le juge

1/4 Lors d'une promenade en forêt, une femme a découvert une caisse noire entre des arbres. (Image prétexte) Photo: Keystone

Sandra Marschner

En août 2024, lors d'une promenade en forêt dans la commune autrichienne de St. Radegund, une habitante de Graz a découvert une caisse noire entre des arbres. À l'intérieur? Onze livrets d'épargne d'une valeur de 363'844,79 euros (environ 339'000 francs).

Elle a alors apporté la caisse et les livrets d'épargne au service des objets trouvés de Graz, comme le rapporte le «Kleine Zeitung». Le propriétaire a été rapidement retrouvé, il est ensuite venu chercher ses livrets d'épargne. Il a alors accepté de récompenser la personne ayant retrouvé la caisse.

Une récompense jamais reçue

Mais au lieu de recevoir les 5% de la somme des livrets d'épargne trouvées, soit 18'192,24 euros (près de 17'000 francs), l'habitante de Graz s'est rapidement retrouvée au cœur d'une bataille juridique. En effet, le propriétaire des livrets d'épargne a refusé de payer la récompense. La femme a alors pris un avocat.

Mais pourquoi le propriétaire est-il revenu sur sa décision? Les livrets d'épargne lui avaient été volés lors d'un cambriolage en 2020. «Il les avait donc fait annuler auprès de la banque afin d'obtenir l'argent», a expliqué son avocat au «Kleine Zeitung».

La personne ayant trouvé les livrets n'a donc rien reçu, mais elle doit maintenant mettre la main à la poche. Elle doit payer au total 2638,08 euros (environ 2457 francs) pour ses propres frais d'avocat et ceux de la partie adverse. L'affaire se retrouve maintenant devant le tribunal.

De telles histoires se produisent souvent. Petit tour d'horizon avec Blick.

Une entreprise de débarras trouve plus de 600'000 euros

Début mai de cette année, une entreprise de débarras réclamait une récompense pour l'un de ses employés ayant trouvé un objet de valeur, ainsi qu'un droit à un montant partiel de 100'000 euros (environ 93'000 francs).

Lorsque l'entreprise avait débarrassé un appartement en Bavière, des collaborateurs avaient trouvé de l'argent liquide pour un montant de plus de 600'000 euros (559'000 francs), comme l'a rapporté le «Spiegel». De plus, des bijoux et des pièces de monnaie d'une valeur d'environ 30'000 euros (environ 28'000 francs) avaient été également rassemblés lors du désencombrement.

Devant le tribunal, l'entreprise a invoqué une clause contractuelle selon laquelle les objets de valeur auraient dû être retirés par le client et les objets restants leur reviendraient, selon le «Spiegel». Mais le tribunal régional de Cologne a rejeté la plainte et qualifié la clause d'inefficace. Il n'y a pas non plus de droit à une rémunération puisqu'il ne s'agit pas d'objets perdus.

Un trésor dans son jardin

A l'automne 2023, dans son propre jardin, une femme du quartier de Schwabing à Munich est tombée sur un trésor. Dans une cuvette métallique remplie de gravier, la femme a découvert de l'argent liquide emballé dans un sac en plastique, comme l'a rapporté le «Merkur». 9750 euros (environ 9083 francs) ont été trouvés.

La femme a immédiatement contacté la police, qui a ouvert une enquête pour blanchiment d’argent. On suppose que quelqu’un avait tenté de dissimuler cette somme. Pas de chance pour cette habitante de Munich: comme l’a expliqué la procureure en chef Hildegard Bäumler-Hösl au «Merkur», il n’existe pas de droit à une récompense pour les «biens volontairement cachés». L’argent a donc été versé dans les caisses de l’État.

150'000 euros dans une cuisine achetée sur Ebay

Un homme de la région allemande d'Anhalt-Bitterfeld a eu de la chance en faisant une découverte particulière. Le quinquagénaire a acheté une vieille cuisine sur Ebay. Alors qu'il montait le meuble, il a découvert deux cassettes d'argent, cachées derrière un tiroir, comme le rapporte également le «Merkur». Elles contenaient environ 150'000 euros (environ 140'000 francs).

L'homme a immédiatement apporté sa découverte à la police. Celle-ci a rapidement identifié la propriétaire: une femme de 80 ans qui avait emménagé dans un établissement pour personnes âgées après le décès de son mari. Elle s'est montrée surprise de la découverte. «Elle avait complètement oublié l'argent», a déclaré une porte-parole de la police à «t-online». La personne ayant trouvé la somme a pu se réjouir d'une récompense de 4500 euros (environ 4192 francs).