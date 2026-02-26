Un vaste coup de filet vise un réseau lié à la mafia italienne. Sept personnes ont été arrêtées en France, Italie et Suisse.

AFP Agence France-Presse

Une opération policière a été menée simultanément en France, Italie et Suisse contre un réseau international de trafic de cocaïne et de blanchiment au profit de la mafia italienne. Elle a permis d'interpeller sept personnes, a annoncé jeudi le parquet de Marseille.

L'enquête a débuté en janvier 2023 après un renseignement des autorités suisses sur un ressortissant italien soupçonné de blanchir à grande échelle des fonds «au profit d'organisations mafieuses italiennes, telles que la Camorra et la 'Ndrangheta», indique le procureur de la deuxième ville de France, Nicolas Bessone, dans un communiqué.

Au terme d'une enquête de deux ans, les différentes autorités judiciaires de Marseille, de Naples, le Ministère public de la confédération (MPC) et les services enquêteurs français, italiens et belges ont mis au jour un dispositif sophistiqué pour transporter la cocaïne. La marchandise était dissimulée «dans des véhicules de luxe spécialement aménagés, au moyen de caches».

Opération simultanée

Au cours de cette opération, des dizaines de perquisitions ont été effectuées et plusieurs saisies d'actifs ont été ordonnées, a confirmé le MPC à Keystone-ATS. L'Office fédéral de la police a notamment procédé à plusieurs perquisitions dans les cantons des Grisons et du Tessin, avec leurs polices cantonales respectives. Aucune arrestation n’a eu lieu sur le territoire suisse.

Parallèlement, les investigations menées par la Juridiction inter-régionale spécialisée (Jirs) de Marseille et les enquêteurs de la gendarmerie révélaient «l'existence de biens immobiliers dans les Alpes-Maritimes détenus par le principal suspect et sa compagne, d'origine monténégrine, ainsi que de plusieurs sociétés françaises et étrangères en lien financier suspect avec des sociétés italiennes».

En novembre, la douane belge a saisi sur le port d'Anvers un chargement de cocaïne en provenance d'Amérique latine, établissant des liens entre «différents suspects italiens et monténégrins, et diverses sociétés et sociétés-écrans destinées au blanchiment d'argent, notamment grâce à de fausses facturations et à des investissements immobiliers».

Lundi, une opération simultanée en France, en Italie et en Suisse a abouti à l'interpellation de quatre personnes sur le territoire français et trois côté italien. Plusieurs véhicules de luxe ont été saisis, des biens immobiliers estimés à plus de cinq millions d'euros, ainsi que de la cryptomonnaie d'une valeur de 60'000 euros et 26'000 euros en numéraire. Sollicités par l'AFP, les carabiniers de Naples ont confirmé l'enquête et l'opération, mais ils indiquent ne pas être autorisés à divulguer des détails.