Les Saoudiens lancent la construction du plus grand bâtiment du monde

La construction d'un gratte-ciel en forme de cube a commencé à Riyad, qui devrait devenir le plus grand bâtiment du monde en 2030. Photo: New Muraaba 1/6

Gabriel Knupfer

Grand, plus grand, toujours plus grand: Dans la capitale Riyad, les Saoudiens construisent actuellement un incroyable gratte-ciel. Le cube Mukaab, dont la hauteur et la largeur devraient atteindre 400 mètres, devrait devenir le plus grand bâtiment du monde une fois achevé en 2030. Les travaux de construction ont commencé dans le désert saoudien.

Le dernier bâtiment de prestige du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, appelé «MBS», pourrait contenir 20 fois l'Empire State Building de New York. Ce colosse fait partie d'un vaste réaménagement au nord-ouest de Riyad, qui devrait coûter environ 50 milliards de dollars.

Réalité virtuelle et IA

Comme une ville à part entière, le bâtiment offrira des logements, des commerces et de nombreuses activités de loisirs. Cette construction s'inscrit dans la lignée des projets visant à permettre à Riyad de connaître un boom touristique.

Les gigantesques murs extérieurs seront équipés d'une technologie de réalité virtuelle qui permettra aux spectateurs de voir un paysage à couper le souffle. À l'intérieur du bâtiment, des projections holographiques géantes simuleront différentes réalités, époques et lieux à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

La folie des grandeurs dans le désert

Le Mukaab fait partie de la «Vision 2030» saoudienne, avec laquelle Mohammed bin Salman veut préparer son pays à l'ère de l'après-pétrole. D'ici la Coupe du monde de football de 2034, le pays doit en outre devenir une destination touristique de premier ordre.

Cela comprend entre autres la ville planifiée de Neom avec un autre bâtiment immense appelé «The Line». Ce bâtiment aurait dû mesurer 170 kilomètres de long, 500 mètres de haut et 200 mètres de large d'ici 2045 et offrir de la place à 9 millions de personnes.

Toutefois, le projet fait face à des problèmes. Les plans ont donc été massivement revus à la baisse cette année. D'ici 2030, «The Line» ne fera donc que 2,4 kilomètres de long et accueillera environ 300'000 personnes. On ne sait pas encore si le plan initial sera un jour réalisé.

Retard pour le plus haut bâtiment du monde

L'histoire du plus haut bâtiment du monde, construit dans la ville portuaire de Djeddah, montre également à quel point les projets gigantesques du royaume du désert sont difficiles à mettre en œuvre. Celui-ci était autrefois prévu pour atteindre une hauteur de 1600 mètres. Par la suite, l'objectif a été réduit à 1007 mètres.

Après une pause de cinq ans entre 2018 et 2023, les travaux de la Jeddah Tower, lancés en 2013, ont repris. Elle sera terminée au plus tôt en 2029.

Sous le feu des critiques

L'avenir nous dira si le Mukaab deviendra lui aussi un mirage. La ressemblance avec la Kaaba, le sanctuaire central de l'islam à La Mecque, a suscité des critiques dans le royaume conservateur.

Comme pour Neom, on peut en outre se demander si les avantages attendus pour l'économie se concrétisent réellement. Ainsi, le réaménagement de Riyad devrait créer au total 334'000 emplois et contribuer à hauteur de 46 milliards de dollars à la performance économique saoudienne.