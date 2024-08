Les questions que posent la Coupe du monde 2034 en Arabie saoudite

1/6 Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman se réjouit de la candidature officielle de son pays à l'organisation de la Coupe du monde 2034.

Nicola Imfeld

L'Arabie saoudite passe la vitesse supérieure. Avec sa «Vision 2030», le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (38 ans) veut sortir le pays de sa dépendance au pétrole et au gaz. L'objectif: prendre la place de Dubaï pour devenir à l'avenir la première destination de la zone arabe. Monsieur et Madame Tout-le-monde devront à l'avenir se rendre à Djeddah au bord de la mer ou à Riyad dans le désert plutôt qu'au Burj Khalifa.

La partie la plus importante de cet ambitieux projet est Neom, une immense région métropolitaine au nord-ouest du pays, qui est en train de sortir du désert. C'est à Neom que doit également être construite «The Line», la mégalopole linéaire qui devrait un jour mesurer 170km de long, 500m de haut et 200m de large. Il faudra encore des décennies avant que ce projet du siècle, d'un coût de 500 milliards de dollars, ne soit entièrement achevé.

C'est pourquoi le royaume a besoin d'une pierre angulaire pour sa «Vision 2030». Quoi de mieux qu'un événement international phare. La Coupe du monde de football, le plus grand événement sportif du monde, arrive donc à point nommé. Depuis que l'Australie, seule concurrente pour l'organisation de la Coupe du monde 2034, s'est retirée, l'attribution de l'événement à l'Arabie saoudite n'est plus qu'une formalité. La candidature a officiellement été déposée auprès de la FIFA et Blick a analysé le dossier de 125 pages. Voici les plans saoudiens.

Les méga-stades

La Coupe du monde 2034 devrait se dérouler dans 15 stades au total. Cinq villes ont été sélectionnées: Riyad, Djeddah, Khobar, Abha et Neom. Parmi elles, onze temples du football seront entièrement reconstruits. Les quatre autres stades seront soit rénovés, soit agrandis.

Le King Salman International Stadium dans la capitale Riyad sera le plus grand de la Coupe du monde avec une capacité de 93'000 spectateurs. La construction débutera en 2025 et le stade, qui accueillera ensuite des concerts et d'autres événements sportifs, ouvrira ses portes dès 2029.

Le Prince Mohammed bin Salman Stadium — du nom de l'actuel prince héritier — est particulièrement futuriste. Il devrait accueillir 47'000 spectateurs, être achevé en 2029 et faire partie d'un quartier de divertissement nouvellement construit à Riyad.

Publicité

Et le prix du stade le plus extravagant devrait revenir à celui de Neom. Il devrait être entièrement alimenté par des énergies renouvelables, accueillir 46'000 supporters et être achevé en 2032. L'Arabie saoudite le présente comme «le stade le plus unique au monde».

La date

Y aura-t-il à nouveau une Coupe du monde d'hiver comme celle de 2022 au Qatar? En Arabie saoudite, le thermomètre dépasse régulièrement la barre des 40 degrés en juillet. Impossible de penser au football dans ces conditions. Il est probable que les stades soient climatisés. Mais les organisateurs écrivent aussi dans le dossier de candidature: «Les températures en Arabie saoudite sont les plus douces entre octobre et avril».

Une chose est claire: aucune décision n'a été prise quant à la date. Les organisateurs ne se positionnent pas de manière définitive. Outre les conditions climatiques, ils souhaitent prendre en compte le calendrier mondial du football, d'autres grands événements sportifs et les fêtes religieuses. Le mois d'avril avec le jeûne du Ramadan et Noël sont explicitement mentionnés. Une Coupe du monde au printemps ou au-delà du 23 décembre n'est donc plus d'actualité. Le plus probable est un tournoi de début novembre à mi-décembre, avec des températures allant de 15 à 30 degrés.

Les droits de l'homme

Au Qatar, les conditions de travail lors de la construction du stade ont été le principal sujet de préoccupation des Occidentaux. L'Arabie saoudite promet: «Nous respecterons nos engagements en matière de travail forcé, de travail des enfants et d'autres conditions cruelles, inhumaines ou dégradantes». Et plus loin : «Nous nous efforcerons de faire en sorte que nos partenaires respectent ces normes».

Publicité

Un autre sujet brûlant concerne la communauté LGBTQ+. L'homosexualité est actuellement interdite en Arabie saoudite. Ce point n'est pas explicitement mentionné par les organisateurs, mais ils s'expriment de manière générale sur le thème de la discrimination : «Nous nous engageons à créer un environnement concurrentiel non discriminatoire et à éliminer la discrimination fondée sur des caractéristiques protégées».

L'alcool

Les supporters de football pourront-ils boire une bière en Arabie saoudite? En principe, l'alcool est strictement interdit dans le royaume. Le Qatar a fait la une des journaux en 2022 après que toutes les boissons alcoolisées ont tout de même été interdites dans les stades deux jours avant le début du tournoi. Il semble que l'Arabie saoudite suive la même voie.

Cela signifierait que la bière et autres boissons alcoolisées peuvent être consommées dans les zones de supporters et les hôtels, mais pas dans et autour des stades. Les organisateurs ne s'expriment pas officiellement à ce sujet dans le dossier de candidature. Les médias britanniques affirment toutefois que la consommation de bière ne sera pas totalement interdite. «C'est décidé, même si ce n'est pas encore officiel», a déclaré un initié au «Daily Mail».