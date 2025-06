Des habitants pataugent dans des eaux troubles suite à de fortes pluies dans le quartier de Ndjili à Kinshasa. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Des pluies diluviennes ont provoqué samedi des inondations meurtrières à Kinshasa, en République démocratique du Congo, faisant au moins 19 morts, a indiqué dans la soirée le ministre provincial de l’Intérieur, Thierry Kabuya, à l’AFP.

«Ce soir, nous avons un bilan provisoire de 19 morts: 17 dans la commune de Ngaliema (nord-ouest), deux à Lemba (centre) et plus de 500 ménages ont été inondés dans la commune de Matete (centre)», a-t-il détaillé, faisant état d'"importants dégâts matériels» et de routes «endommagées».

Plusieurs quartiers de Kinshasa se sont retrouvés samedi sous les eaux boueuses, après ces pluies tombées jusqu'au petit matin, d'après les images partagées par des habitants sur les réseaux sociaux.

Dans cette mégalopole d'environ 17 millions d'habitants, pluies et inondations font régulièrement des victimes. Faute d'entretien et de réseaux adéquats, les voies d'évacuation des eaux sont généralement bouchées par des immondices.

Environ 6,9 millions de personnes touchées

Les habitations de fortune et les rues non goudronnées sont particulièrement vulnérables aux intempéries dans les quartiers périphériques, pauvres et densément peuplés, qui s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés. C'était le cas début avril dernier, quand une trentaine de personnes ont été tuées dans des inondations après des pluies diluviennes.

Le réchauffement climatique est également en cause, selon les experts, qui estiment que les événements extrêmes vont augmenter en fréquence et en intensité sur le continent.

Environ 6,9 millions de personnes ont été touchées par des pluies torrentielles et de graves inondations en Afrique occidentale et centrale en 2024, selon le Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha).

La RDC, immense pays au climat équatorial et parmi les plus pauvres du monde, est particulièrement vulnérable à ces phénomènes climatiques, en raison de l'urbanisation anarchique et du manque d'infrastructures dans ses villes et villages.