Summer McIntosh vers un nouvel été doré

À 18 ans, elle pourrait entrer au panthéon des plus grandes nageuses de l'histoire. Irrésistible depuis sa moisson olympique l'été dernier, la Canadienne Summer McIntosh doit entrer dans une nouvelle dimension à partir de dimanche aux Mondiaux de Singapour.

La nageuse canadienne Summer McIntosh lors de la demi-finale du 200 m 4 nages aux Jeux olympiques 2024 de Paris à Paris La Défense Arena (Nanterre) le 2 août 2024 Photo: OLI SCARFF

AFP Agence France-Presse

«Chaque fois que je participe à une compétition, j'apprends quelque chose de nouveau», a souligné la jeune femme lors d'un point presse à l'aube de son troisième rendez-vous international seulement en grand bassin.

«Globalement, je suis surtout impatiente de voir comment je vais gérer cinq épreuves différentes», a-t-elle ajouté, déterminée à «aller chercher la première place» à chaque plongeon.

Déjà quadruple médaillée d'or aux Championnats du monde — sur 200 m papillon et 400 m 4 nages en 2022 à Budapest et en 2023 à Fukuoka —, McIntosh a ajouté à Paris trois titres olympiques — 200 m papillon, 200 et 400 m 4 nages — à son palmarès toujours grandissant.

Et devant son public en juin lors des essais canadiens, elle a réalisé une nouvelle performance retentissante: trois records du monde en l'espace de cinq jours sur 400 m 4 nages, 200 m 4 nages et 400 m nage libre.

«Juste incroyable»

«C'était une semaine historique», a savouré auprès de l'AFP le Français Frédéric Vergnoux, entraîneur de la jeune femme venue s'installer au début de l'année dans son club à Antibes pour «sortir de sa zone de confort». Comme Léon Marchand l'a fait en s'isolant en Australie après l'été olympique, McIntosh est venue vivre dans les Alpes-Maritimes quelque temps. «Elle voulait découvrir autre chose, tester de nouvelles approches», a expliqué son coach.

Dans un environnement inconnu, elle a toutefois gardé la même ligne directrice, une constance exemplaire à l'entraînement. «Elle ne fait pas une séance exceptionnelle de temps en temps, elle les fait toutes comme ça», a admiré Vergnoux. Des lignes d'eau du bord de la Méditerranée aux stages d'altitude à Font-Romeu où elle a appris le ski de fond, elle a aussi passé ses journées à impressionner ses coéquipiers du Cercle des nageurs d'Antibes par un «investissement total» dans sa préparation.

«Pour son jeune âge, son professionnalisme, son ouverture d'esprit, sa vision des courses, c'est juste incroyable», a estimé l'Antibois Damien Joly, qui participera avec les Bleus à ses septièmes Mondiaux en grand bassin à Singapour.

Objectif Ledecky

«Elle s'arrache tout le temps, j'avais du mal à la suivre», a-t-il ajouté, avant de se prêter au jeu des comparaisons flatteuses : «j'ai nagé avec des grandes championnes à l'entraînement, Camille Muffat, Laure Manaudou, mais c'est encore un niveau au-dessus».

Au vu des derniers résultats, la Canadienne sera largement favorite aux Mondiaux des quatre épreuves qu'elle domine déjà: 400 m nage libre, 200 m papillon, 200 et 400 m 4 nages. Parce qu'elle «ne se fixe absolument aucune limite» selon son entraîneur, elle a aussi décidé d'aller défier la nageuse la plus titrée de tous les temps, l'Américaine Katie Ledecky, sur sa distance fétiche.

Début 2024, lors d'un meeting universitaire en Floride, McIntosh avait infligé à Ledecky sa première défaite sur 800 mètres nage libre en plus de 13 ans au plus haut niveau. Un titre olympique plus tard, Ledecky a répondu à distance en améliorant en mars dernier son propre record du monde (8 min 4 sec 12 centièmes). Mais lors de sa folle semaine canadienne, McIntosh a signé le troisième meilleur chrono de tous les temps (8:05.07).

«On fait ressortir le meilleur l’une de l’autre. Je pense que c’est le plus grand défi de ma carrière, parce que Katie est au sommet de sa forme», a prévenu la Canadienne. À Singapour, tous les yeux seront donc rivés sur ce duel de titans.