Capture d'écran d'une vidéo de Reuters publiée sur X. Photo: Reuters

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le nord et l'ouest de la Chine sont actuellement en état d'alerte à cause des «pluies de prune», des intempéries saisonnières qui coïncident avec la mousson et la fin de la saison de la floraison des pruniers en Asie. Mais cette année, les averses sont particulièrement violentes, et les effets déjà dévastateurs.

Des images impressionnantes qui circulent sur X montrent notamment un édifice de cinq étages s'effondrer ce jeudi 3 juillet comme un château de cartes dans la rivière de Xinzhou, une ville située à environ 400 km au sud de Pékin. Selon Reuters, qui s'appuie sur des médias locaux, la rivière Lengshui traverse sa pire crue depuis 2005. Plusieurs bâtiments se sont aussi écroulés à cause de glissements de terrain dans la région du Guangxi, au sud.

Les médias d'Etat chinois rapportent qu'au moins sept personnes sont décédées dans le Henan et le Gansu, malgré le déploiement massif de secouristes. L'agence d'Etat chinoise avait ordonné le 24 juin passé l'évacuation de 80'000 personnes.