La Chine fait face à une vague de chaleur intense, avec des températures dépassant 40°C dans certaines régions du nord et du centre. Zhengzhou a enregistré 41°C, tandis que Linzhou a atteint 43,2°C, selon les médias d'État et les autorités météorologiques.

Chaleur record dans le nord et l'est de la Chine

La Chine subit depuis plusieurs étés une série d'événements météorologiques extrêmes. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Des températures record de plus de 40 degrés ont été enregistrées cette semaine dans certaines zones du nord et du centre de la Chine, selon un média d'État et les autorités. La Chine subit depuis plusieurs étés une série d'événements météorologiques extrêmes, des canicules aux sécheresses en passant par des pluies diluviennes et des inondations.

Premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, la Chine est aussi un mastodonte des énergies renouvelables et espère atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Parmi les villes les plus touchées par la vague de chaleur, Zhengzhou, métropole de 13 millions d'habitants et capitale de la province du Henan (centre), a connu lundi un pic à 41°C, a indiqué mardi la télévision étatique CCTV. A Linzhou, un peu plus au nord, le mercure a grimpé jusqu'à 43,2°C, tandis que la petite ville de Shahe, dans la province du Hebei (nord), a enregistré 42,9°C, ont indiqué lundi les services météorologiques nationaux.

Mais ces températures extrêmes devraient baisser d'ici vendredi, avec des chutes brutales pouvant atteindre 15°C par endroits.

Part importante du renouvelable

La Chine a considérablement accru ses capacités dans l'éolien et le solaire ces dernières années afin de réduire la dépendance de son économie au charbon - une source d'énergie très polluante. Mais selon des experts, le pays reste en retard sur un de ses importants objectifs pour 2030, à savoir réduire son intensité carbone (les émissions de CO2 par rapport au PIB) de 65% par rapport à 2005.

L'essor des renouvelables en Chine a permis une baisse des émissions de CO2 au premier trimestre 2025, malgré une demande d'électricité en forte progression. Porté par de nouvelles capacités éoliennes, solaires et nucléaires, le pays a vu ses émissions de CO2 reculer de 1,6% sur un an, d'après Lauri Myllyvirta, analyste au Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA), un institut de recherche basé en Finlande.

La Chine avait annoncé le mois dernier que sa capacité en énergie éolienne et solaire, au premier trimestre, avait dépassé pour la première fois celle issue des installations thermiques, principalement générée par des centrales à charbon. Le charbon demeure un élément essentiel du bouquet énergétique chinois.

Malgré l'essor des énergies renouvelables, la Chine a ainsi lancé la construction de 94,5 gigawatts de centrales au charbon en 2024, soit 93% du total mondial l'an dernier, selon un rapport publié en février par le CREA et l'organisme Global Energy Monitor (GEM), basé aux États-Unis. La production chinoise de charbon a connu une hausse constante ces dernières années, passant de 3,9 milliards de tonnes en 2020 à 4,8 milliards de tonnes en 2024.