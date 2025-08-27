Une nouvelle tragédie routière frappe l'Afghanistan. Un bus s'est renversé près de Kaboul, causant 25 décès et 27 blessures. Cet incident survient peu après un accident ayant fait 78 victimes la semaine précédente.

En Afghanistan, un bus se renverse et fait au moins 25 morts

Les accidents de route sont fréquents en Afghanistan, à cause de la qualité de l'infrastructure et du comportement des conducteurs. Photo: AFP

AFP

Au moins 25 personnes ont été tuées et 27 blessées lorsqu'un bus s'est retourné dans la nuit de mardi à mercredi à l'ouest de la capitale afghane, sur l'autoroute menant à la ville de Kandahar (sud), «du fait de la négligence du conducteur», a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani.

Les blessés ont été admis dans plusieurs hôpitaux de la région, mais l'étendue de leurs blessures n'a pas été précisée. Des journalistes de l'AFP sur place ont vu mercredi à la mi-journée des bris de glace et des enfants passer en revue les débris du bus, à plusieurs mètres en contrebas de la route.

Pas une première

Mardi dernier, 78 personnes, dont 19 enfants, avaient péri dans la collision d'un autocar transportant des migrants de retour d'Iran, un camion et une moto, avaient annoncé les autorités locales.

Les accidents de la route sont fréquents en Afghanistan, en partie à cause du mauvais état des routes après des décennies de conflit, de la conduite dangereuse des automobilistes et du manque de réglementation. En décembre, deux accidents d'autocars impliquant un camion-citerne et un camion sur une autoroute traversant le centre du pays avaient fait au moins 52 morts.