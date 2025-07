Pluies torrentielles en Catalogne, deux personnes disparues

Ces précipitations ont causé des inondations isolées et entraîné l’interruption du trafic ferroviaire. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes sont actuellement portées disparues en Catalogne, dans le nord-est de l’Espagne, à la suite de violentes averses survenues samedi soir. Ces pluies intenses ont provoqué des inondations localisées et perturbé le trafic ferroviaire pendant plusieurs heures.

«Nous recherchons deux personnes à Cubelles», commune de 17'000 habitants située à 50 kilomètres de Barcelone, ont indiqué les pompiers dans un message publié dans la soirée sur le réseau social X. «Selon les premières informations, elles auraient été emportées par la crue du Foix», qui se jette dans la Méditerranée, ont-ils ajouté, en précisant que le dispositif de recherche concernait «les rives» du cours d'eau ainsi que «son embouchure».

Cette annonce survient alors que le nord-est du pays a été touché par des pluies diluviennes samedi après-midi, notamment en Catalogne, où les autorités ont déclenché une alerte rouge, avec l'envoi de messages téléphoniques aux habitants.

Coupure de courant dans un hôpital

Ces fortes pluies ont entraîné des inondations, notamment dans un hôpital de Barcelone, qui a dû refuser l'entrée de nouveaux patients après avoir été victime d'une coupure électrique. A l'aéroport de Barcelone, un avion qui venait de décoller en direction des Etats-Unis a dû rebrousser chemin, le nez de l'appareil ayant été endommagé par la grêle, d'après les contrôleurs aériens.

Ces intempéries ont poussé la compagnie ferroviaire Renfe à suspendre la circulation des trains durant plusieurs heures dans l'ensemble de la Catalogne, aussi bien pour les trains à grande vitesse que pour les trains régionaux et de banlieue. Dans cette région, plus de 70 personnes ont été prises en charge par les services d'urgence, mais aucune dans un état grave, selon les services d'urgence. L'alerte rouge, qui avait été déclenchée vers 17h00, a été levée vers 19h00.

Outre la Catalogne, plusieurs régions du nord et de l'est de l'Espagne ont été affectées par ces fortes pluies, dont l'Aragon, où des soldats de l'Unité militaire d'urgences (UME) ont été déployés, et la communauté de Valence. Cette région avait été touchée fin octobre par un épisode tragique de pluies torrentielles qui ont fait 227 morts. Les autorités, notamment régionales, avaient alors été critiquées pour leur manque de préparation et de réactivité.