Le nouveau modèle de Jaguar est rose mat et électrique. Une voiture qui déplait à une partie des internautes. Pour les déçus, elle existe aussi en bleu et en or.

Solène Monney Journaliste Blick

Une voiture électrique rose mate, un changement de logo et un éloge à la diversité: Jaguar opère un changement radical de ligne directrice. Cette métamorphose est loin de plaire à tout le monde: les réseaux sociaux de la firme automobile anglaise sont inondés de commentaires sexistes et transphobes, relève le Huffington Post mardi 3 décembre.

Face à l'avalanche de critiques, Rawdon Glover, directeur général de la marque a dû s'est expliquée dans les colonnes du «Financial Times». Il «dément tout intention 'woke'» et regrette que «le message se soit perdu dans un feu d'intolérance».

Le grain de sel d'Elon Musk

Jaguar a dévoilé son changement de direction artistique à travers une vidéo s'intitulant «Copy Nothing» (ndlr, ne copie rien) mettant en scène des mannequins différents les uns des autres et vêtus de tenues colorées. Une promotion qui n'a pas manqué de faire réagir Elon Musk. «Vous vendez des voitures?», ironise le patron de Tesla sur sa plateforme X.

Un internaute tape encore plus fort: «Jaguar a complètement trahi ses acheteurs. Vous avez détruit votre marque. Je vais vendre ma voiture dès aujourd’hui.»

Au total, la vidéo commerciale de Jaguar a été vue plus de 169 millions de fois sur la plateforme X. Et que les plus sensibles au changement soient rassurés, la voiture existe également en bleu et or. Par contre, ce qui pourrait disqualifier une grande partie des internautes est son prix: plus de 110'000 francs suisses.