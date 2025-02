Kanye West et Bianca Censori seraient sur le point de divorcer

Kanye West et Bianca Censori envisagent de divorcer, ffirmeala presse people américaine. Le couple aurait ainsi consulté des avocats séparément. Ces révélations tombent quelques jours après leur apparition controversée aux Grammy Awards.

Les deux époux avaient provoqué la sidération lors des Grammy Awards le 2 février: Bianca Censori était apparue quasiment nue, au bras de Kanye West. Photo: FilmMagic

Kanye West et son épouse Bianca Censori envisagent de divorcer, selon des informations révélées par la presse people jeudi, moins de deux semaines après leur apparition polémique sur le tapis rouge des Grammy Awards. Le couple a demandé séparément l'avis d'un avocat pour divorcer, a indiqué le site de divertissement TMZ. Le Daily Mail assure de son côté que l'architecte de 30 ans a déjà accepté un paiement de 5 millions de dollars pour régler le divorce.

Les deux époux avaient provoqué la sidération lors des Grammy Awards le 2 février: Bianca Censori était apparue quasiment nue sur le tapis rouge, au bras de Kanye West qui semblait l'exhiber et lui donner des ordres. Ce coup d'éclat a fait craindre que le rappeur et producteur de musique de 47 ans n'exerce une emprise sur sa femme, qui a souvent été vue dénudée au cours de leurs deux années de mariage.

Quelques jours plus tard, Kanye West, qui se fait désormais appeler Ye, s'est déchaîné sur le réseau social X. Il s'est qualifié de «nazi» et a déclaré qu'il «dominait» son épouse. «Je ne l'oblige pas à faire ce qu'elle ne veut pas faire, mais elle n'aurait certainement pas pu le faire sans mon approbation», a-t-il écrit dans un message tout en majuscules et sans ponctuation.

«Elle en a eu assez»

Son compte a été fermé à la fin de la semaine dernière, sans que l'on sache s'il a été retiré par X ou s'il a été fermé volontairement. Le site Yeezy.com de West a également été supprimé cette semaine par son hébergeur après avoir commencé à vendre uniquement des t-shirts avec une croix gammée. Selon le New York Post, cette nouvelle polémique aurait été celle de trop pour Bianca Censori.

«Elle en a eu assez», a déclaré une source citée par le quotidien. «Elle lui a dit que ce n'était pas ce qu'elle était et qu'elle ne pouvait pas être associée à cela.» «Il croit qu'elle reviendra vers lui, (...) mais pour l'instant, elle lui a dit qu'elle en avait complètement terminé», a ajouté cette source.

Milo Yiannopoulos, un militant d'extrême droite se présentant comme un porte-parole du couple, a toutefois nié leur séparation auprès du Hollywood Reporter. Kanye West, qui assurait jusqu'à peu être bipolaire mais se dit maintenant autiste, a été auparavant marié à la star de télé-réalité Kim Kardashian. Le couple, qui a divorcé en 2022, a quatre enfants.