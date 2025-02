Le site web de Kanye West désactivé après la vente de t-shirts nazis

Le site de Kanye West a été désactivé après la vente de t-shirts nazis. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le site web de Yeezy, la marque de mode de Kanye West, a été désactivé mardi par son hébergeur Shopify, après avoir commencé à vendre des t-shirts blancs avec une croix gammée. La page du rappeur «a violé nos conditions, c'est pourquoi nous l'avons retirée de Shopify», a expliqué l'entreprise, qui héberge des sites internet sur lesquels elle gère les paiements.

Kanye West, qui se fait appeler Ye, s'est payé une publicité lors du Super Bowl dimanche. Dans ce spot tourné au smartphone, il renvoyait vers le site de Yeezy. La page web proposait toute une gamme d'articles de mode immédiatement après la publicité, selon le magazine Variety. Mais peu de temps après, elle a été modifiée pour n'afficher qu'un seul article: un t-shirt blanc siglé d'une croix gammée, vendu pour 20 dollars.

Cette énième provocation intervient alors que le compte de Kanye West sur le réseau social X a disparu depuis lundi, après que le rappeur a multiplié les publications antisémites ces derniers jours.

Compte banni ou supprimé?

L'entreprise d'Elon Musk n'a toujours pas indiqué si le rappeur a été banni ou s'il a supprimé lui-même son compte. Avant qu'il disparaisse, le sulfureux artiste et homme d'affaires a publié un dernier message dans lequel il écrit qu'il se «déconnecte de Twitter», l'ancien nom de la plateforme. «J'apprécie qu'Elon me permette de me défouler. Cela a été très cathartique d'utiliser le monde comme caisse de résonance», a-t-il ajouté.

Ce n'est pas la première fois que «Ye», comme il s'est lui-même rebaptisé, disparaît du réseau social, où il est coutumier des propos haineux et à l'emporte-pièce. Le rappeur a déjà été banni de X, notamment pendant une période de huit mois pour avoir violé le règlement interdisant l'incitation à la violence.

Ces derniers jours, Kanye West a apporté sur X son soutien au rappeur Sean Combs, aussi appelé P. Diddy, qui doit bientôt être jugé dans une vaste affaire de trafic sexuel, ou encore publié des messages à caractère antisémite comme «J'adore Hitler».