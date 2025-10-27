DE
Au pouvoir depuis 43 ans
Plus vieux chef d'Etat au monde, Paul Biya réélu président du Cameroun

Paul Biya, 92 ans, a été réélu président du Cameroun pour un huitième mandat avec 53,66% des voix. L'opposant Issa Tchiroma Bakary, arrivé deuxième, conteste les résultats et revendique la victoire, provoquant des manifestations qui ont fait plusieurs morts à Douala.
Publié: il y a 6 minutes
Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 1982.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le président Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis 1982, a été réélu président pour un huitième mandat au Cameroun avec 53,66% des suffrages, selon les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel lundi.

Le candidat Issa Tchiroma Bakary est arrivé deuxième avec 35,19% des voix, selon l'institution, alors que cet ancien ministre revendique la victoire face au président sortant après le scrutin du 12 octobre et a appelé les Camerounais à sortir massivement pour défendre sa victoire.

Les opposants revendiquent la victoire

Quatre personnes sont décédées dimanche dans la capitale économique Douala, lors de manifestations de soutien à l'opposant, selon le gouverneur de la région du Littoral. Les forces de sécurité ont commencé par une salve de gaz lacrymogène avant de tirer «à balle réelle», selon des manifestants interrogés par l'AFP.

Depuis la semaine dernière, des partisans d'Issa Tchiroma qui selon son propre décompte a remporté 54,8% des suffrages contre 31,3% pour le président sortant Paul Biya, sont descendus sporadiquement dans la rue pour revendiquer la victoire au scrutin présidentiel.

La plupart des analystes s'attendaient à ce que Paul Biya, plus vieux chef d'Etat en exercice au monde remporte un nouveau septennat, dans un système que ses détracteurs accusent d'avoir verrouillé au fil de ses 43 ans au pouvoir. Il est le deuxième chef d'Etat à diriger le Cameroun depuis son indépendance de la France en 1960, et a gouverné en réprimant toute opposition, survivant aux bouleversements économiques et à un conflit séparatiste depuis 2016 dans les deux régions anglophones du pays.

