Influenceuse sur TikTok depuis un hôtel à Genève, la fille du président camerounais Paul Biya vient d'appeler ses compatriotes à ne pas voter pour son père, avant de se rétracter. Une polémique qui interroge sur la situation du plus vieux chef d'Etat au monde.

Sur TikTok et à Genève, la fille du président du Cameroun fait polémique

Sur TikTok et à Genève, la fille du président du Cameroun fait polémique

Brenda Biya est la fille de Paul Biya, président du Cameroun depuis 42 ans. Sur TikTok, elle a appelé au vote contre son père. Photo: Capture d'écran / TikTok

Léo Michoud Journaliste Blick

La fille influenceuse du chef d'Etat le plus âgé du monde (re)fait parler d'elle, toujours sur son compte TikTok et toujours à Genève. Et son père Paul Biya, à la tête du Cameroun depuis 42 ans du haut de ses 92 ans, n'a pas dû apprécier.

Les élections approchent à Yaoundé. Le 12 octobre prochain, les Camerounais devront décider s'ils accordent un huitième mandat de sept ans au président actuel, autoritaire mais de plus en plus critiqué.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et dans une vidéo publiée en fin de semaine dernière, Brenda Biya a pris la parole à ce sujet. Depuis l'hôtel Intercontinental à Genève, où la vingtenaire vit à l'année, elle a appelé son demi-million d'abonnés à ne pas voter pour son père, rapporte la RTS ce mercredi 24 septembre.

Affirmation, puis rétractation

«Il a fait souffrir assez de gens. J’espère vraiment qu'il y aura un autre président», a-t-elle notamment déclaré, suscitant de nombreux commentaires et partages. La vidéo a rapidement disparu et ce dimanche, la jeune femme s'est rétractée dans une autre vidéo, grosses lunettes de soleil sur les yeux.

«La première erreur que j'ai faite, c'est d'essayer de me mêler aux élections (...) On va pas se mentir, la politique, je n'y connais absolument rien. (...) Ne suivez pas mes conseils.» Elle explique qu’elle est quelqu'un d'«impulsive» et qu'elle «traverse des trucs de dingue» qui l'auraient poussée à faire ses premiers commentaires.

Toutefois, bon nombre d'internautes ne voient pas dans cette rétractation un message sincère, l'accusant de répondre à des pressions. «Papa a coupé la pension alimentaire», rigole l'un d'eux. «Tu ne vois pas [qu'elle] lit une feuille?», lui répond une autre, analysant un reflet sur ses lunettes.

Voyages à répétition à Genève

Dimanche, le gouvernement camerounais a justement communiqué sur un déplacement de son père Paul Biya à Genève, car «préoccupé par la santé de sa fille». Le dirigeant est lui-même un habitué des voyages à Genève, puisqu'il résiderait plusieurs semaines par an dans le même hôtel de luxe genevois où une chambre est réservée à l'année à sa fille.

En mars dernier, Brenda Biya a admis à la justice genevoise faire l'aller-retour entre le Cameroun et la Suisse depuis ses 12 ans. Ces séjours à coût élevé suscitent des critiques. Selon certaines sources, le clan Biya utiliserait l'argent public camerounais pour financer ces déplacements qui mobilisent 60 personnes et nécessitent de réserver un étage entier.

Plusieurs polémiques depuis la Suisse

La fille de chef d'Etat a récemment été reconnue coupable de diffamation par le parquet genevois. Toujours sur ses réseaux sociaux, elle avait traité une chanteuse camerounaise de «pute cocaïnomane». En mars dernier, le Ministère public genevois a rendu une ordonnance pénale en ce sens, révélée par le site d'infos Gotham City et relayée par Swissinfo.ch.

Quelques mois plus tôt, elle avait rendu son homosexualité publique. Et ce, quand bien même les pratiques sexuelles entre hommes ou entre femmes restent interdites au Cameroun. Plusieurs organismes de défense des droits humains accusent Paul Biya et son gouvernement d'accentuer la répression – de la population, des opposants et des journalistes.