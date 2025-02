Donald Trump souhaite «bonne chance à l'Allemagne»

Chaos documentaire à l'étranger et annonce aux «cinglés de gauche»

À la veille du grand jour des élections, les émotions étaient à nouveau à leur comble. Samedi, Friedrich Merz a clairement indiqué au Löwenbräukeller de Munich ce qu'il pensait du SPD, soit peu de choses. «La gauche est finie, il n’y a plus de majorité de gauche et plus de politique de gauche.»

Photo: IMAGO/Revierfoto

Il a également précisé qu'il ferait de la politique pour la majorité des gens, pour la majorité qui peut penser clairement et «a encore toute sa tête». «Ils pourront compter sur nous pour être à leurs côtés et faire à nouveau de la politique pour l’Allemagne. Et pas pour les idiots verts ou de gauche dans le monde.»