La gouverneure du Michigan a exhorte lundi à «faire descendre la température». Un appel au calme qui survient au lendemain de l'attaque contre une église mormone qui a fait au moins quatre morts.

Gretchen Whitmer, la gouverneure démocrate, a appelé au calme, lundi, au lendemain de l'attaque d'une Eglise mormone. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Gretchen Whitmer, la gouverneure démocrate du Michigan, dans le nord des Etats-Unis, a exhorté lundi ses concitoyens à «faire descendre la température» au lendemain d'un attentat meurtrier contre une église mormone.

Un homme a tué quatre personnes en tirant sur les fidèles d'une église mormone du Michigan après avoir défoncé la porte de l'édifice au volant de son véhicule, dans ce que le président républicain Donald Trump a qualifié de «nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens». Le responsable local du FBI, la police fédérale américaine, Reuben Coleman, a qualifié lundi l'attentat d'"acte de violence ciblée» sans préciser qui il visait.

«Nous continuons à tenter d'établir le mobile», a ajouté Ruben Coleman. «A ce stade, toute spéculation est inutile et peut même se révéler carrément dangereuse», a prévenu la gouverneure, appelant à «faire descendre la température dans les discours».

Auteur abattu après l'attaque

L'auteur présumé de l'attaque, Thomas Jacob Sanford, 40 ans, a été abattu par les forces de l'ordre huit minutes après le début de l'attaque. L'église, située dans la localité de Grand Blanc Township, avait alors été incendiée, selon la police.

«Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux Etats-Unis», a lancé le président américain sur son réseau Truth Social. «Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement!», a-t-il ajouté, moins de trois semaines après l'assassinat de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk dans l'Utah (ouest).