Chaque jour, vous prenez au moins une douche et tirez la chasse d'eau à plusieurs reprises. En fin d'année, ces petits gestes du quotidien sont reportés sur la facture d'eau et d'électricité. Petit aperçu des dépenses ménagères et comment les réduire.

1/5 Pour la lessive, le prix varie en fonction de la chaleur du cycle de lavage. Photo: Getty Images

Robin Wegmüller

Il y a toujours des surprises désagréables lorsque les factures de charges arrivent à la maison. Prendre une douche, un bain, faire la vaisselle ou recharger son téléphone portable sont autant de petites choses que nous faisons au quotidien, mais que nous avons du mal à calculer sur l'année. Mais combien coûtent réellement chacune de ces activités ménagères?

Combien coûte une douche?

Nous dépensons beaucoup d'argent pour la douche. Comme pour beaucoup d'autres choses dans un ménage, on paie l'eau et l'électricité. Un pommeau de douche moyen consomme 12 litres d'eau par minute. Dans la ville de Zurich, le mètre cube d'eau potable (1000 litres) coûte 1,75 franc, ce qui correspond à peu près au prix moyen en Suisse. Pour une durée de douche de sept minutes, cela donne 14,7 centimes.

À cela s'ajoutent les frais d'électricité. Les personnes qui prennent une douche froide font des économies, car l'énergie est nécessaire pour chauffer l'eau à la température souhaitée. L'énergie nécessaire pour chauffer un litre à 40 degrés est d'environ 0,04 kilowattheure (kWh). Le prix moyen de l'électricité en Suisse a baissé à 29 centimes/kWh en 2025. Le coût de l'électricité s'élève donc à 97,44 centimes. Au total, nous dépensons donc 1,12 franc pour une seule douche.

Il vaut donc la peine de penser à réduire le temps de sa douche quotidienne ou la température de l'eau.

Combien coûte un bain?

La grande question reste la même: qu'est-ce qui est le plus avantageux, la douche ou le bain? Une baignoire contient en moyenne 150 litres. Cela donne un coût de l'eau de 26,25 centimes. Les frais d'électricité pour cette quantité de remplissage s'élèvent à 174 centimes. Au total, un moment de détente dans la baignoire coûte 2 francs. Prendre une douche est donc bien moins cher.

Les adeptes des douches longues en ont également pour leurs frais. Si l'on reste plus de 12½ minutes sous la douche, il coûte alors moins cher de prendre un bain.

Combien coûte une chasse d'eau et le lavage des mains?

Heureusement, la chasse d'eau et le lavage des mains ne pèsent pas lourd dans la balance. En nous lavant soigneusement les mains, nous utilisons environ deux litres d'eau.

À cela s'ajoute la consommation d'eau des toilettes. Les chasses d'eau sont très différentes les unes des autres. Les toilettes les plus récentes consomment en moyenne cinq litres. Les plus anciens en utilisent parfois plus du double. Cela ne se répercute toutefois pas tellement sur les coûts. Avec une chasse d'eau moderne, on compte environ 1,23 centime, contre 2,1 centimes pour des WC moins modernes.

Combien coûte le lavage des vêtements?

Les locataires le savent bien: si l'on veut faire sa lessive, il faut insérer une carte ou une clé dans la buanderie ou y mettre des pièces de monnaie. Il y a une bonne raison à cela. Car laver les vêtements n'est pas bon marché. Ici aussi, les coûts se composent du prix de l'électricité et de l'eau.

Selon le spécialiste de l'électroménager Bosch, il faut en moyenne 50 litres d'eau pour un cycle de lavage, ce qui correspond à 8,75 centimes. Le coût de l'électricité varie fortement en fonction du type de lavage. Au total, il faut bien 26 centimes pour un lavage à 40 degrés, et 52 centimes pour un lavage à 60 degrés.

Les personnes qui lavent à basse température économisent donc la moitié du prix.

Combien coûte un séchage de linge?

Les sèche-linges courants se distinguent fortement par leur efficacité énergétique. Les modèles plus anciens de la classe d'efficacité énergétique A ou B ont besoin d'environ 4 kWh d'électricité pour un cycle de séchage. Cela coûte 1,16 franc.

Les sèche-linge plus récents de la classe d'efficacité énergétique A+ ou A++ consomment environ 1,8 kWh, soit moins de la moitié. Un cycle de séchage ne coûte donc que 0,52 franc.

Combien coûte un cycle de vaisselle?

Faire la vaisselle en machine n'est pas seulement plus agréable que de faire la vaisselle à la main, c'est aussi plus écologique et moins cher. On utilise moins d'eau et donc moins d'électricité. En moyenne, cela représente 15 litres d'eau par machine. Au total, un cycle de lavage de vaisselle coûte 61 centimes.

Il est important de toujours utiliser le mode «économie d'énergie» et de remplir le lave-vaisselle au maximum.

Combien coûte une heure de télévision?

Bonne nouvelle pour les accros aux séries et aux films. Ceux qui utilisent la télévision pendant des heures n'ont pas besoin de mettre la main au porte-monnaie. Pratiquement aucun téléviseur ne consomme plus de 0,1 kWh par heure. Pour une soirée cinéma de trois heures, 10 centimes suffisent donc.

Combien coûte une recharge de téléphone portable?

Le téléphone portable se recharge pratiquement gratuitement. Même si l'on s'agace toujours de la rapidité avec laquelle la batterie s'épuise, un téléphone n'a besoin que de très peu d'électricité. Recharger un iPhone 16 Pro de 0 à 100% ne coûte par exemple que 0,4 centime. En rechargeant votre téléphone une fois par jour, vous payerez donc 1,46 franc par an.